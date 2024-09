¿Para darle celos a Nicki Nicole? Malu Trevejo, la ex de Trueno, reveló porqué terminaron: “Me usaron”

Sin dudas, Nicki Nicole y Trueno fueron unas de las parejas de artistas argentinos más queridas por el público. El rapero de La Boca y la cantante rosarina estuvieron de novios varios años y hasta llegaron a comprometerse. Sin embargo, el amor no duró y decidieron terminar su relación sin dar detalles de lo sucedido.

La separación de Trueno y Nicki Nicole mantuvo en vilo a sus fans ya que durante varios meses circularon los rumores de que ya no estaban más juntos. Ambos dejaron de publicar fotos y videos juntos, como solían hacerlo con frecuencia, hasta que un día también se dejaron de seguir en las redes sociales.

Rápidamente se generaron varias teorías respecto a esta separación. Algunos rumores apuntaron contra la China Suárez como la supuesta tercera en discordia. Aunque nunca se conocieron los verdaderos motivos detrás de esta decisión.

Nicki Nicole reaccionó a los rumores de la China con Trueno, su ex

Tras varios meses soltera, Nicki Nicole volvió a apostar al amor y comenzó un romance con el cantante mexicano Peso Pluma. Sin embargo, el noviazgo duró poco y terminó de la peor manera. A través de las redes sociales, la argentina se enteró que su pareja le había sido infiel en un viaje a Las Vegas y desde entonces cortó todo tipo de vínculo con él.

Por su parte, casi al mismo tiempo, Trueno se mostró junto a Malu Trevejo, una joven cantante cubana radicada en Estados Unidos. Su primera aparición juntos en público fue en el Lollapalooza Argentina, donde aparecieron caminando entre el público y sorprendieron a todos.

Malú Trevejo, la novia de Trueno, más enamorada que nunca: las pruebas

Sin embargo, este romance tampoco prosperó y, meses más tarde, Malu Trevejo decidió contar la verdad detrás de su relación con el rapero argentino y causó una gran polémica en las redes.

Malu Trevejo contó la verdad detrás de su romance con Trueno

La joven influencer y cantante usó sus redes sociales para hablar de su relación con Trueno y contar su verdad. Aunque Malu Trevejo no dio nombres, sus seguidores rápidamente identificaron que estaba hablando del rapero argentino, así como de su ex, Nicki Nicole, y la polémica no tardó en hacerse viral.

Malu Trevejo, la supuesta nueva novia de Trueno

“Para las mamichulas de verdad, acuérdense que es mejor no enamorarse”, soltó Malu Trevejo, utilizando la misma palabra de la famosa canción de Trueno y Nicki Nicole. Lejos de quedarse callada, la influencer continuó con su descargo contra su ex.

“A mí me usaron para decirle algo al público sin decirlo ellos”, aseguró dando a entender que Trueno la utilizó para darle celos a Nicki Nicole mientras ella estaba en pareja con Peso Pluma.

“¿Ustedes se creen que yo me quedo en la casa de alguien por casi dos semanas, vuelo por ello, porque me dijeron 3 palabras lindas? No mi amor, fue más que eso”, señaló Malu para quienes la acusaban de que en realidad no tenía nada serio con el argentino.

Luego, explicó el motivo de su separación. Frente a cámara, Malu confesó que, cuando le gusta alguien, se encariña muy rápido. “Lo quiero todo o nada y eso fue lo que pasó”, reveló. “Esa persona dijo ‘no, pero es que yo quiero ser tu mejor amigo y estar ahí para ti y hacer esto y lo otro...’ y no”, detalló.