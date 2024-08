El polémico gesto de Peso Pluma con su nueva novia

Peso Pluma habría superado por completo a Nicki Nicole. Luego de ser captado con una modelo en un hotel en Las Vegas durante el Super Bowl, el cantante decidió iniciar una nueva relación con Hanna Howel.

Peso Pluma con su novia Hanna Howell. (Instagram)

Hannah Howell es una modelo e influencer de 25 años. Es estadounidense y es conocida en sus redes sociales como “Hannah Banana”, donde genera contenido de moda y maquillaje para más de 160.000 seguidores.

La modelo comenzó a salir con el cantante en agosto y ya pasaron por diferentes etapas. Una de las últimas ocurrió en las últimas horas, donde la modelo reveló el siguiente nivel en su relación.

El nuevo comienzo de Peso Pluma a nivel personal

El compromiso de la pareja fue presentada por Hannah en sus redes sociales. Allí, publicó una foto de su nueva adquisición: se tatuaron sus nombres entre las muñecas.

Los tatuajes de Peso Pluma y la novia. Foto: La Kalle

La respuesta del público al nuevo tatuaje de Peso Pluma

Tras confirmarse el nuevo paso del cantante, muchos usuarios criticaron su accionar. Entre los dichos más comunes, recalcaron el parecido de Peso Pluma con Christian Nodal por la manera en como forman sus vínculos amorosos.

“Peso Pluma está bien enfermo, ¿cómo te vas a tatuar si la conoces hace un mes? (...) ¿no será muy pronto?”, determinaron algunos usuarios sobre el nuevo tatuaje del cantante con su novia.

La postura de Nicki Nicole sobre la infidelidad de Peso Pluma

Desde otro ámbito, la nueva relación de Peso Pluma tuvo un inicio complejo. Meses antes de comenzar su vínculo, el cantante le hizo infiel a Nicki Nicole con una modelo. El hecho ocurrió en el Superbowl, cuando fue captado con la mujer en un casino de Las Vegas.

Tras viralizarse el video, Nicki Nicole rompió su relación con Peso Pluma. Sin embargo, no fue hasta que un mes después que la cantante decidió hablar sobre lo sucedido.

“Sentí que fue todo bastante expuesto y que, desde mi parte, tenía también como que decir lo que sentía y lo que me pasaba. También me gustaron los mensajes que recibí de muchas mujeres, mucho apoyo y mucho cariño. Eso es algo que es un poco difícil (...)Como que salen a opinar y es difícil. Entonces yo dije ‘ok, esto está pasando, está en mí decir algo o no decirlo’, pero siento que lo tengo que decir y también va de la mano con lo que soy”, explicó la cantante en una conferencia del Primer Encuentro de Música sobre cómo fue su primer accionar tras conocer la infidelidad.