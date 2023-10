Nicki Nicole y Peso Pluma mostraron su amor sobre el escenario de los Premios Latin Billboard 2023

Todo parece indicar que la relación de Nicki Nicole y Peso Pluma ya es oficial. La cantante rosarina y el artista mexicano ya no esconden su romance, todo lo contrario. Durante la ceremonia de los Premios Latin Billboard 2023 ambos estuvieron muy unidos y hasta demostraron su amor frente a las cámaras.

Este jueves 5 de octubre se llevaron a cabo los Premios Latin Billboard 2023 en Miami. La ceremonia que celebra la música latina contó con la presencia de grandes figuras de la industria como Bad Bunny, Karol G, Peso Pluma y la argentina Nicki Nicole.

Foto: prensa Premios Billboard

Además de los galardones y las actuaciones en vivo, lo que llamó la atención y no pasó desapercibido en las redes sociales fue la pareja del momento. Sin dudas, Nicki Nicole y Peso Pluma se robaron todas las miradas del público.

El cantante de corridos tumbados y la intérprete de “Colocao” ya no esconden su relación y hasta demostraron su amor sobre el escenario. Ambos artistas cantaron “Por las noches remix” durante la gala y cautivaron a toda la audiencia con un tierno gesto que demuestra que están más enamorados que nunca.

Peso Pluma y Nicki Nicole juntos en la after party de los Latin Billboard 2023

Si bien en la alfombra roja Peso Pluma y Nicki Nicole posaron por separado, luego estuvieron juntos durante gran parte del evento. Acompañados por varios custodios (por medida de seguridad tras las amenazas que recibió el mexicano) se movieron de la mano y disfrutando de la fiesta post evento.

En la after party de los Premios Latin Billboard 2023 ambos artistas cambiaron sus outfits por looks más cómodos y el mexicano no pudo ocultar su admiración por su enamorada. Tal es así que mientras sonaba “Dispara”, la colaboración de la rosarina con Milo J, agitó con sus brazos en el aire y desplegó una amplia sonrisa.