Nicki Nicole reveló el gesto que tuvo Duki con ella que cambió su vida

Nicki Nicole es una de las grandes revelaciones de la música urbana en los últimos tiempos. A pesar de su corta edad, ha logrado conquistar el panorama musical a nivel internacional y se ha convertido en un referente indiscutible en su género. Estos últimos meses ha estado dedicándose a promocionar su último álbum de estudio, titulado Alma con una impresionante gira por Europa.

En medio de su creciente popularidad, Nicki Nicole se ha visto envuelta en la polémica debido a los rumores sobre un posible nuevo amor en su vida. Tras su separación de Trueno, diversos comentarios y especulaciones han circulado en torno a posibles romances que la vinculan sentimentalmente con otras personas, especialmente con Peso Pluma. Sin embargo, hasta el momento, la talentosa joven de 22 años no ha confirmado ninguno de esos rumores.

En las últimas semanas, la atención mediática se ha concentrado en los rumores que rodean a la vida sentimental de la cantante rosarina, particularmente en una posible relación con el artista mexicano. Esta noticia ha generado un gran interés y curiosidad entre sus seguidores, quienes están ansiosos por saber más sobre su vida privada.

Recientemente, la artista se tomó un momento para compartir su historia en el popular pódcast Nude Project, conducido por Alex Benlloch & Bruno Casanovas. Durante la entrevista, reveló detalles fascinantes sobre el éxito de su primer tema y cómo fue descubierta por Duki.

Nicki Nicole y Duki en el Gran Rex.

En esta charla íntima, habló sobre el emocionante encuentro con el cantante de “Givenchy”, quien se convirtió en un importante impulsor de su carrera. El apoyo que recibió por parte del reconocido rapero marcó un punto de inflexión en su vida artística y la llevó a nuevas oportunidades y reconocimiento en el mundo de la música.

El primer éxito de Nicki Nicole y el reconocimiento de Duki

Durante la entrevista, Nicki Nicole recordó cómo fue que su música llegó a oídos de Duki y el gran gesto que tuvo el rapero cuando aún no era tan conocida. “Cuando yo saqué mi primera canción Wapo Traketero en 2019, yo no tenía un peso. Yo la saco con 25 suscriptores en YouTube” asÍ comenzó la artista rosarina a relatar el comienzo de su carrera.

“Saco ese tema y el algoritmo de YouTube se ve que empezó a recomendar a gente correcta” y agregó: “Me acuerdo de que llego a la escuela, estoy ahí, y mi celular empieza a vibrar, pero de tal manera que se empieza a tildar, y se apaga” expresó emocionada.

Para seguir con la anécdota, la joven de 22 años expresó: “Cuando prendo el celular, eran full notificaciones por la canción, pero no entendía por qué se disparó así y en una de esas veo que dice Duki, Duki, Duki… había subido mi tema. Yo temblando, no podía entender nada de lo que pasaba”.

Para concluir la historia, la cantante argentina siguió: “Me acuerdo de que yo salí de la escuela, me subo al colectivo y no tenía saldo en la tarjeta, el colectivero me dejó pasar. Llego a mi casa, le cuento a mi familia … y ahí arrancó todo”.