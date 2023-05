Nathy Peluso visitó La Resistencia y recordó su primera entrevista: “La gorda está triunfando”

Tras un largo período sin publicar material nuevo, Nathy Peluso regresó a la música con “Tonta”. La canción que da inicio a esta nueva etapa personal y profesional que está viviendo la artista. Además, se unió a una famosa marca de ropa española para lanzar su propia cápsula de prendas de vestir.

Nathy Peluso

En medio de todo esto, Nathy Peluso se tomó un momento para visitar La Resistencia. Durante su paso por el programa conducido por David Broncano, la cantante recordó la primera vez que estuvo como invitada.

“Es muy divertido, voy viniendo y cada año soy una persona completamente distinta” comentó luego de que el conductor halagara su outfit. “La primera es espectacular”, agregó en referencia a su look de aquella vez.

“Venía de mi casa, o sea me chupaba un huevo, no sabía ni a dónde venía y me encontré con una entrevista completamente random, yo no entendía nada”, confesó. Luego recordó un momento muy particular de aquella charla. “De esa entrevista salió ‘la gorda está triunfando’ que fue un momento en el que estábamos muy a gusto vos y yo. Fue al principio que no entendía, luego te agarré la mano”, aclaró.

La frase de Nathy Peluso que se hizo viral: “La gorda está triunfando”

La primera vez que Nathy Peluso estuvo en La Resistencia no pasó desapercibida, todo lo contrario, dejó su huella. A pesar de los nervios, la cantante logró complementarse con el conductor y sacó su lado más divertido.

En plena charla con David Broncano, la argentina recordó sus comienzos como gimnasta y las críticas que recibió por su cuerpo. “Me decían que estaba gorda”, confesó y acto seguido buscó una cámara para dejar su icónica frase: “La gorda está triunfando, mami”.