Tras varios meses sin publicar material nuevo, Nathy Peluso anunció su regreso a la música. La cantante sorprendió con un rotundo cambio de look y confirmó la fecha de lanzamiento de su próximo proyecto a través de sus redes sociales.

Finalmente, la intérprete de “Mafiosa” confirmó la fecha de estreno de su nuevo proyecto artístico. “No tengo un pelo de tonta” es la frase que usó Nathy Peluso para adelantar lo que será este material.

La fecha escogida para dar a conocer su nueva música será el próximo jueves 20 de abril. Para la ocasión, Nathy Peluso decidió apostar por un radical cambio de look. La argentina lució un corte de pelo carré, rubio y con flequillo con el que confirmó: “No tengo un pelo de tonta”.

El sorprendente cambio de look de Nathy Peluso para anunciar nueva música: “No tengo un pelo de tonta” Foto: Instagram

Además, antes del esperado regreso a la música, escribió una columna en la famosa revista de moda. “He escrito una columna para Vogue como hacía Carrie en ‘Sex and the city’. No tenemos ni un solo pelo de tontas. Reflexiones que con mucho amor comparto con mi público para sentar bases juntas, reírnos y darles un poco más de mí. Esto solo acaba de empezar”, adelantó.

Nathy Peluso para Vogue: “No tengo un pelo de tonta”

En su columna, Nathy Peluso explicó cómo se inspiró para esta nueva etapa artística. “Siempre he defendido que hay que habitar la tristeza. Sacarle jugo a los momentos oscuros. De ese lugar nace también la luz. Esas cuevas están repletas de inspiración. Me produce adicción consumir la belleza ácida que tiene lo irónico. Mientras veo cómo se desarma lo que pensamos que era amor, se sucede un boicot ridículamente incómodo que te lleva a reconstruirte una y otra vez”, aseguró y agregó: “Después de atravesar toda esa incomodidad, lo que prevalece es mi aprendizaje como mujer en el mundo”.

El sorprendente cambio de look de Nathy Peluso para anunciar nueva música: “No tengo un pelo de tonta” Foto: Vogue Spain

También declaró: “Estoy orgullosa de ser valiente. Estoy orgullosa de que seamos valientes. Todo esto te lo deseo, te animo a vivir la catarsis que tengas que vivir para darte todo lo que te tenés que dar”. Por último sostuvo que “todas las veces que me han tomado por tonta, espero hayan gozado de ese momento de absoluta ingenuidad y pocas luces, porque pelo tengo, pero de tonta ni uno”.