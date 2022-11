Nathy Peluso se cayó en pleno show y mostró cómo quedó su cuerpo tras el golpe

Nathy Peluso viene de dar dos shows en el Movistar Arena de Buenos Aires como parte de su gira “Calambre Tour”. La cantante se reencontró con su público de Argentina que la recibió de brazos abiertos. Sin embargo, no pudieron evitar que la artista sufriera un golpe en plena performance en vivo.

Nathy Peluso en pleno show Foto: Instagram

“Me caí en la escalera del show pero nadie se dio cuenta porque una es una perra sorprendente” confesó Nathy Peluso a través de una publicación en Instagram donde compartió una foto de cómo quedó su cuerpo tras el golpe. “Me ha salido un chichón con forma de estrella porque una no puede luchar contra su condición” añadió.

Nathy Peluso se cayó de la escalera en pleno show y mostró cómo quedó su cuerpo tras el golpe Foto: Instagram

La reflexión también estuvo acompañada por varias imágenes del backstage de su presentación en Argentina. “El mundo está lleno de señales y de gente maravillosa ..como las personas que me acompañan q hacen q este pedazo de show que tiene la energía de 80 camiones sea posible” escribió acerca de su equipo de trabajo.

“Al igual que ustedes, todos ustedes han hecho que estos días vuelva a ver una luz que hace tiempo que no encontraba” confesó en el mensaje para sus fans. Por último agregó: “El poder se retroalimenta, el poder se comparte, el poder se transfiere.”

Nathy Peluso en los ensayos de su show Foto: Instagram

El descargo de Nathy Peluso tras las críticas que recibió por sus dichos sobre Argentina

Durante una entrevista para la revista “Vogue”, Nathy Peluso confesó de sentirse más española que argentina y generó un gran revuelo en redes sociales. Más tarde, la artista decidió defenderse de los comentarios negativos.

“Todo lo que he dicho y escrito sobre mi país, lo he hecho desde la honestidad, desde un lugar super genuino” dijo Nathy Peluso en directo ante sus seguidores. “Desde una admiración y una nostalgia super profunda que cualquier inmigrante puede comprender” aseguró.

“De verdad me gustaría que se queden con el cariño que le he puesto a todas mis letras, al trabajo de años de demostrar cariño y compromiso con mi cultura, con mi público, con la gente que me ha visto crecer” expresó emocionada.