Mau y Ricky regresan con espectáculo completamente renovado luego de cuatro Teatros Gran Rex, un Luna Park y 17 shows en el interior del país, todos ellos sold out.

El nombre de la nueva gira de Mau y Ricky es “Desgenerados”; concepto que también da nombre al nuevo proyecto musical del dúo y se realizará el sábado 3 de septiembre.

La preventa exclusiva comenzará el viernes 27 de mayo desde las 13 horas en el Abasto Shopping, donde ambos cantantes estarán presentes para saludar a sus fans; mientras que la venta general iniciará el viernes 27 de mayo desde las 18 horas a través de la página de Ticketek.

Argentina abraza al dúo de hermanos y ya le ha demostrado su fidelidad en cada paso que han dado en su carrera, por esta razón el show recorrerá gran parte del país, como una forma de devolver el aprecio del público.

Tanto es así, que pasarán por: Mendoza, Villa Maria, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Tucuman, Salta, Bahia Blanca, Tandil, Mar del Plata y La Plata.

Cada encuentro con sus fans será una fiesta, llena de sorpresas, en un recorrido por todos los géneros y para todos los gustos. Con una imponente producción, Mau y Ricky prometen poner a viajar al público por todas sus emociones.

“No Puede Ser”, la nueva canción de Mau y Ricky con Eladio Carrión

El 2022 parece ser un gran año para Mau y Ricky Montaner, ya que lo empezaron de la mejor manera: lleno de proyectos, metas alcanzadas y éxitos. Eso incluyó el lanzamiento del tema “No puede ser” junto a Eladio Carrión, canción que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

A lo largo de la semana, los hermanos fueron compartiendo segmentos del tema a modo de avance en sus redes sociales pero finalmente la versión completa ya se encuentra disponible en todas las plataformas de video y música.

Tan solo una hora después de la presentación, los hijos de Ricardo Montaner alcanzaron miles de reproducciones: en YouTube, el videoclip oficial superó las 70 mil visualizaciones. Los jóvenes habían manifestado que el puertorriqueño Eladio Carrión es su artista favorita del momento y demostraron su felicidad al concretar la colaboración.

Según contó Ricky en su cuenta de Instagram, el origen de la canción resulta de una de sus peores pesadillas: que su novia rompía con él y que lo hizo sentir muy triste, por lo que no pudo volver a conciliar el sueño y se puso a escribir la letra. “Tuve una pesadilla en donde mi novia me había terminado. Me dolió. No me pude volver a dormir, le escribí una canción”, reveló.