Eladio Carrión y Nicki Nicole lanzaron este jueves su nueva colaboración “Nota”, trasmitiendo autenticidad detrás de sus inspiraciones musicales y haciendo énfasis en el rap y la elocuencia artística detrás de cada rima y melodía.

El video musical de Eladio Carrión y Nicki Nicole es una producción audiovisual que cuenta dos historias paralelas. La triste realidad de dos individuos que logran conectarse y encontrar la calma ante sus situaciones cuando están juntos uno con el otro.

Este nuevo video fue producido por Wildhouse Pictures y dirigido por Raymi Paulus. Asimismo, fue grabado en la ciudad de Miami, y se encuentra disponible en el canal de YouTube de Eladio Carrión y en todas las plataformas digitales.

Desde principios del año, el artista puertorriqueño ha estado causando impacto realizando múltiples presentaciones exitosas alrededor de Estados Unidos y Latinoamérica, logrando vender entradas para la totalidad de sus conciertos y presentándose en festivales prominentes como la edición de Las Vegas de Vibra Urbana. Los próximos 19, 20 y 21 de agosto, el artista se presentará en el Coliseo de Puerto Rico (los dos primeros ya con tickets agotados).

Eladio Carrión y Nicki Nicole "Nota". Foto: web

Sumándose a su lista de éxitos, Eladio recibió nominaciones para Premios Tu Música Urbano en las categorías, “Top Artista Trap” y “Top Canción Trap”. Asimismo, ha sido reconocido con dos nominaciones para los Premios Heat, en las categorías “Best Urban Artist” y “Best Collaboration”.

Nicki Nicole: “Hay mucho prejuicio en torno al género urbano”

Nicki Nicole se refirió al crecimiento del género urbano en el mundo musical, aunque aclaró que todavía “hay mucho prejuicio, a pesar de su importancia” en la escena. Asimismo, habló de los premios que recibió.

“Yo creo que la música urbana va a seguir creciendo y evolucionando. Sin embargo, a pesar de su importancia, hay mucho prejuicio en torno al género, es terrible, hay mucha gente que no se toma el tiempo para escuchar lo que uno está haciendo. Entiendo que no te pueda gustar, pero me molesta que juzguen algo que no escuchaste y que encima lo odien”, dijo en una entrevista con Diario Correo de Perú.

Al ser consultada sobre su manera de trabajar, la cantante argentina de 20 años explicó sus formas a la hora de componer: “Lo hago sola y me gusta siempre estar en un plan descontracturado a la hora de crear, me cuesta mucho decir: ‘Hoy día voy a hacer una canción sobre tal cosa’. Siento que al llegar al estudio me limito y no sale nada. Cuando mejor trabajo es cuando lo hago sin obligación.