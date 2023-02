María Becerra se descompensó tras su show en Formosa en plena ola de calor: “Casi palmo”

María Becerra se presentó ante una multitud en la Fiesta Nacional de la Corvina realizada en Formosa. La cantante argentina se subió al escenario para interpretar sus mejores temas como “Automático”, “Miénteme” y “Ojalá”. Aunque al finalizar el show se descompensó debido a la ola de calor que afecta a todo el país y debió recibir atención médica en el camarín.

Luego de su imponente performance, con agitadas coreografías de baile, María Becerra se bajó del escenario y sufrió una descompensación que requirió la ayuda de profesionales de la salud. Según explicó más tarde, le bajó la presión por las altas temperaturas del norte argentino.

María Becerra se descompensó tras su show en Formosa en plena ola de calor Foto: Instagram

Como acostumbra a hacer, a través de sus redes sociales, la nena de Argentina compartió detalles del episodio que vivió. “Adivinen a quien le bajo la presión cuando se bajo del show de Formosa??? UN CALOOOR jajajajjajjsjsjsjsjsa” escribió en Twitter con una foto suya recostada con una médica al lado.

María Becerra tuvo un golpe de calor tras su show en Formosa

La ola de calor que se extendió por todo el territorio argentino tuvo uno de sus picos más altos durante la noche del viernes, cuando se registraron temperaturas por encima de los 33° en la provincia del norte.

Sin embargo, la intérprete de “Desafiando el destino” contó el momento con humor y le llevó tranquilidad a sus fans. “Ayer bajé del show y me bajó la presión a 6.4 jajajaja, casi palmo. La doctora me dijo que el calor formoseño me destruyó” comentó en sus historias de Instagram.

La joven mantuvo al tanto a sus seguidores del minuto a minuto de su descompensación. Foto: Captura María Becerra / Instagram

Por su parte, los seguidores de la cantante notaron que el peligro ya había pasado y decidieron sumar divertidos memes para reírse de la situación.

Memes de María Becerra. Foto: Captura de Twitter.