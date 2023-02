El mal momento que vivió María Becerra antes de los TikTok Awards 2023

Este 31 de enero se realizó la gala de los TikTok Awards 2023 y María Becerra estuvo presente. La cantante argentina viajó a Ciudad de México para ser parte de los premios que entregan a los creadores de contenidos de la plataforma viral de videos. Durante su paso por la alfombra roja reveló un mal momento que vivió antes de la ceremonia y dejó boquiabiertas a las entrevistadoras.

Además de estar nominada a “Mejor Artista FYP”, María Becerra se presentó en vivo con una de sus nuevas canciones. El tema elegido para la ocasión fue “Mandamientos” de su más reciente álbum, “La nena de Argentina”.

Sin embargo, durante su paso por la red carpet, la cantante argentina confesó que su llegada a México tuvo algunos inconvenientes. “La verdad que una noche muy bonita pero estoy apunada”, explicó en medio de la entrevista en la previa del evento. “¿Saben lo que es estar apunada?”, remarcó ante el desconocimiento de las conductoras. “La altura”, aclaró.

A continuación, detalló el mal momento que atravesó apenas aterrizó: “Llegué ayer y literal que subía una escalera y estaba tipo…” dijo imitando la falta de aire. “Decía ‘¿cómo m*erda voy a cantar mañana? wacho, llamé a mi profe de canto diciéndole ‘voy a necesitar oxígeno’”.

El look de María Becerra en los TikTok Awards 2023

Pese al inconveniente por la altura, María Becerra pudo asistir a la ceremonia de los TikTok Awards 2023 y se llevó todas las miradas gracias al vestido con aberturas irregulares. “Esta vez fue todo como muy apresurado entonces no tuve tiempo de diseñar algo”, comentó cuando le consultaron por su look.

En cuanto al vestido señaló: “Es de una chica que se llama Bianca, si no me equivoco, me ayudó, me mandó unas opciones, me mandó el vestido. El mismo día que yo me iba en el avión llegó el vestido, los accesorios, todo y por suerte me quedó”.