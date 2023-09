María Becerra habló de la vez que la estafaron al comienzo de su carrera: “Terminé con un juicio”

A pesar de estar experimentando uno de los momentos más brillantes de su vida profesional y personal, el camino de la cantante hasta aquí no siempre fue tan deslumbrante como lo es ahora. Durante su gira por México, María Becerra tuvo la oportunidad de participar en varios programas de televisión e inclusive tocó con Los Ángeles Azules “El Amor De Mi Vida”, la canción que tienen juntos.

María Becerra en el videoclip de "El Amor De Mi Vida", junto a Los Ángeles Azules. Foto: Instagram

Además, la interprete de “Corazón Vacío” y “Adiós” se hizo un espacio en su abultada agenda para dar varias entrevistas a distintos canales de streaming del país norteamericano. Precisamente en una de estas charlas, María Becerra contó detalles estremecedores de los desafíos que enfrentó en los inicios de su carrera.

La pésima experiencia que le tocó vivir a María Becerra en sus inicios musicales

La exitosa cantante compartió una perspectiva sincera sobre los desafíos que enfrentó en los primeros pasos de su carrera artística. Durante una entrevista reveladora, La Nena de Argentina admitió que en sus inicios le resultó complicado encontrar el equilibrio entre el éxito que siempre soñó para su carrera y su identidad artística.

María Becerra Foto: instagram

“Siempre nos subestiman”, comenzó a relatar la artista quilmeña, recordando cómo, al principio de su carrera, le daban canciones para cantar y le indicaban cómo debía hacerlo. En ese entonces, su timidez la llevaba a seguir las instrucciones sin cuestionarlas. Sin embargo, reveló que estas canciones no reflejaban sus sentimientos ni su verdadera voz.

“No eran temas que salían de mi corazón. No me gustaban. Incluso, ni siquiera era mi voz, porque hasta en eso estaba dirigida”, confesó, añadiendo que grabó tres canciones de esta manera hasta que finalmente se rebeló y rompió con esa dinámica.

Pero los desafíos no se detuvieron ahí para María Becerra. También enfrentó problemas legales con la persona que llevaba su carrera en ese momento, lo que resultó en un antes y un después en su trayectoria. “Descubrimos que nos estaba estafando. Incluso terminé con un juicio, una secuencia horrible”, compartió la cantante, subrayando las dificultades a las que a veces se enfrentan los jóvenes en la industria musical.

Luego de esta fuere confesión, lanzó una advertencia a los jóvenes que sueñan con una carrera artística, destacando que la industria puede estar llena de personas que pueden parecer confiables pero que, en última instancia, no velan por el bienestar de los artistas. “En esta industria, muchas veces, te encontrás con gente que es muy habladora, con mucha labia y te atrapan”, advirtió.

Por suerte, su historia tiene un final en gran medida feliz, ya que pudo liberarse de las dificultades y comenzar a escribir sus propias canciones. “No quiero ser una marioneta de nadie. No quiero que me digan qué hacer, cómo cantar y cómo vestirme. Eso fue horrible. Me sentía desalmada, todo era vacío”, concluyó.