María Becerra y su pasión por el mate: “Me he puesto a llorar”

María Becerra es una de las artistas argentinas más reconocidas a nivel internacional. La cantante se transformó en una de las máximas referentes de la música urbana. Actualmente encabeza los rankings de plataformas como Spotify y YouTube con hits como “Automático”, “Corazón Vacío” y “Te Cura”.

No por nada, María Becerra es conocida como La Nena de Argentina. Es que la cantante se ha convertido en una verdadera referente de la cultura de este país. A través de las letras que ella misma compone y su estilo, donde mezcla sonidos de cumbia y reggaetón, lleva bien marcada su identidad.

En más de una ocasión la artista ha demostrado que a pesar de ser una figura internacional, conserva sencillez de ser una chica de barrio. La oriunda de Quilmes no pierde la humildad y cada vez que puede saca su lado más patriota.

Recientemente, la intérprete de “Ojalá” aprovechó la pregunta y dio una demostración de su cultura. En una entrevista que le hicieron durante su paso por España, explicó qué es el mate, cómo se toma y hasta reveló lo que significa para ella cuando está lejos de casa.

Las románticas vacaciones de María Becerra y J Rei en Europa

María Becerra y su pasión por el mate

“Es un acto de amor compartir un mate”, comenzó diciendo María Becerra en su paso por Los 40. “Encima es calentito y el sabor es tan rico y tan familiar”, agregó. Por otro lado, sostuvo que a ella la hace acordar a su país.

“Me pasa mucho con mi pareja, de llegar cansada del trabajo y que me espere con un matecito caliente y a veces me he puesto a llorar”, confesó. “Llego, tomo el mate y me pongo a llorar. Es como un abrazo”, continuó con su reflexión.

También explicó la diferencia con el tereré, otra infusión que le apasiona. “Me gusta con jugo de naranja y mucho hielo”, aseguró. Por último, explicó ante el público español con qué se suele acompañar el mate y enumeró una larga lista de comidas típicas de su país de origen.