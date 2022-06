María Becerra participará este jueves en los “Premios Tu Música Urbano 2022″ y anunció que tendrá una presentación especial y distintiva para esa noche.

“Este jueves voy a estar en los ‘Premios Tu Música Urbano’ y quiero contarles que ese día va a pasar algo muy zarpado en el escenario y es que ustedes van a poder estar en el escenario ahí conmigo mientras canto en una experiencia 360, así que no se lo pueden perder”, explicó María Becerra en una publicación de Instagram, en la que anunció su presencia en el evento.

Tras el mensaje de la cantante, se dieron detalles de cómo poder participar de la experiencia. Según el anuncio, alcanzaría con escanear un código QR que aparecerá en pantalla durante el show y a través del cual, todos los espectadores podrán conectarse.

Esta propuesta fue creada por “AT&T” y los fans de la cantante argentina no tardaron en mostrar su entusiasmo por la idea a través de comentarios positivos en respuesta a su mensaje.

El evento será transmitido por el canal “Telemundo” a partir de las 19 en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan, mostrando la tercera edición de unos premios que presentan lo mejor de la música urbana latina.

María Becerra en “La Resistencia”: problemas con la ropa interior y su recuerdo como youtuber

María Becerra estuvo invitada en el programa “La Resistencia”, conducido por David Broncano, para promocionar su gira “Animal Tour” por España y la entrevista tuvo varios pasajes de humor: indirectas y problemas con la ropa interior.

En un momento del programa, María Becerra se percató de que su vestido era corto y que se le podía ver la ropa interior. Por tal motivo, aclaró: “No es que les esté dando la espalda, es que se me ve la bombacha. Me traje una de un color que no queda bien. Es color piel, pero yo tengo todo negro, hubiera sido mejor una negra, pero no hubo tiempo”.

Luego, la charla derivo en los consejos de las madres con respecto a la ropa interior y surgió el nombre de la mamá de María Becerra: Irene Aletti. Teniendo en cuenta el nombre con el que se conoce al Atlético de Madrid, le regalaron una bombacha con el escudo del club.

La cantante argentina fue consultada por sus inicios en YouTube y contó cuál era su saludo de apertura en los videos: “Para empezar decía ‘Hola locuras’. Mis fans han esperado mucho tiempo por este momento”.

“Yo tengo tatuado el 22, es el número que identifica al loco. Es un número que me marcó mucho en mi vida y como era del loco, decía ‘locuras’”, explicó.

Por último opinó sobre la tiradera de Residente a J Balvin: “Yo no estoy a favor de las peleas, me pareció muy agresiva, no comparte que el arte se use para esos motivos. Pero me reí con un par de cosas que dijo”.