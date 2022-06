María Becerra se refirió a los besos que le dio a dos fans durante su paso por España, situación que se viralizó en las redes sociales, y anticipó que trabaja junto a su equipo en un documental.

“Esa foto la sacó un fotógrafo que estaba ahí de casualidad, en ese momento no había fotógrafos, sólo fans. No pensé que alguien iba a sacar una foto tan zarpada de ese momento, es la mejor foto que me sacaron en la vida. Es una foto histórica para mí”, dijo María Becerra en un vivo de Instagram.

María Becerra besando a una fan. Foto: Instagram/@maria

“Postales de un show en España”, escribió la artista en la descripción de la imagen que publicó en su feed. En la misma se la ve pegada a un cerco, en el cual había cientos de admiradores, y besando en la boca a una de ellos.

Por otra parte, la cantante argentina adelantó que junto a su equipo están trabajando en un documental, cuyo proyecto comenzó “hace un año”. En ese sentido, explicó: “Mi fotógrafo estaba grabando el documental y pretendemos grabar por dos años más y después sacarlo”.

María Becerra: “Tenemos el sueño con Cazzu de componer un EP”

La artista argentina manifestó que tiene junto a Cazzu el sueño pendiente de componer juntas un EP, luego de lo que fue su colaboración en “Maléfica”.

“Nosotras tenemos ese sueño de componer un EP o juntarnos a componer y darle canciones a otros artistas, realmente cuando juntamos en el estudio fluye muy rápido, es increíble cómo fluye y nos sale. Cuando tengamos el tiempo lo vamos a hacer”, dijo María Becerra en una entrevista con “Los 40 España”.

Asimismo, agregó: “Tenemos una relación súper bonita, de amistad y laboral, nos aconsejamos un montón, he aprendido un montón de cosas de ella; me aconsejó mucho en el tema de lidiar con las redes sociales y me contiene mucho cuando ve que algo me está pasando. En lo artístico conectamos muy bien”.