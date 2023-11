María Becerra demostró su admiración por Taylor Swift y habló sobre una colaboración

María Becerra se convirtió en una de las cantantes argentinas más importantes del momento. Y es que María es la artista femenina con mayor cantidad de oyentes mensuales en Spotify, superando los 24.6 millones. Parecería que en este momento de su carrera son pocas las cosas que le quedan por tachar de la lista, aunque contó que le gustaría colaborar con Taylor Swift.

En medio del revuelo que la cantante estadounidense está generando en el país con su reciente llegada y los conciertos del 9, 10 y 11 de noviembre, María Becerra aprovechó la oportunidad para mencionarla y mostrarle su admiración. Taylor se presentará en el Estadio Más Monumental con el The Eras Tour, un show producido por DF Entertainment.

La cantante argentina elogió a Taylor Swift.

Qué dijo María Becerra sobre Taylor Swift

Durante el miércoles 8 de noviembre y con la euforia de la llegada de Taylor al país, María estrenó una nueva canción: “Piscina”. Este tema tiene mucho que ver con el verano y su ritmo melódico pero movido invita a bailar apenas suena. En medio de una entrevista por el lanzamiento del tema, Becerra se refirió a la artista norteamericana.

Piscina, la última canción que lanzó María Becerra. Foto: Web María Becerra

“Me parece una copada ella, todos los videos que veo, es esa típica persona simpaticona, viste, que la ves riéndose, en este premio y está borracha”, dijo María y agregó sobre la posibilidad de hacer una colaboración: “Si Taylor me dice ‘Grabame un corito en una canción’, yo le digo que sí. Si Taylor me dice ‘Teneme el vaso de agua’, le digo que sí”.

“Me parece una ‘artistaza’ increíble. Me encanta la gente así. Ella me transmite esa buena vibra”, aseguró Becerra. De todas formas, aseguró no ser una swiftie, pero sin dudas tiene una gran admiración por la cantante.