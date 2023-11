Era por era: cómo vestirte para el concierto de Taylor Swift

Taylor Swift llega por primera vez a Argentina en el marco de The Eras Tour y se presentará en el Estadio Monumental los días 9, 10 y 11 de noviembre.

La gira, que arrancó en marzo de este año en Estados Unidos y continuó en México en agosto, hace un recorrido por casi todas sus eras y supone un repaso por las canciones más conocidas de la artista, así como también las favoritas de los fans.

Con cada disco que lanza, Taylor se reinventa y aporta no solo nueva música, sino una estética propia acorde a las vibras de cada álbum. Es por eso que hay varios looks que pueden armarse de cara a los shows en River.

Foto: Instagram

Debut

El disco homónimo de Taylor Swift es bien country y se recomienda vestir con shorts o polleras de jeans, blusas blancas y botas texanas. Como complemento, se pueden agregar apliques de mariposas, collares o el clásico gorro de cowboy. En los shows, particularmente en Argentina, es importante estar cómodo y es por eso que cada era puede replicarse con ropa que se tenga en casa.

La artista se presenta los días 9, 10 y 11 de noviembre. Foto: Google Images

Fearless

El disco con el que Taylor Swift ganó su primer Grammy evoca colores dorados, sobre todo después de que se regrabara en 2021. La estética puede lograrse con las mismas botas texanas, pero sumando un vestido dorado o amarillo recto, con flecos o lentejuelas.

La artista se presenta los días 9, 10 y 11 de noviembre. Foto: Google Images

Speak Now

En este álbum, Taylor se mete de a poco en el pop y toma el color violeta como bandera. Cualquier prenda de ese tono sería acorde a esta era: desde vestidos cortos o con tul hasta tops y polleras que hagan juego en un lila bien apagado o un violeta potente.

Se podría complementar con aros dorados, el cabello rizado y atado en una colita alta y borcegos.

La artista se presenta los días 9, 10 y 11 de noviembre. Foto: Google Images

Red

La misma lógica de Speak Now se aplica en Red, solo que con el color rojo. Hay algunas prendas icónicas, como los anteojos con forma de corazón o los remerones con su nombre que Taylor impulsó con el videoclip de su canción ‘22′.

También se puede imitar el videoclip de ‘I Bet You Think About Me’, donde Swift luce un vestido rojo corto, con las mangas bien repletas de volados, guantes rojos y una corona con flores del mismo color.

La artista se presenta los días 9, 10 y 11 de noviembre. Foto: Google Images

1989

El disco pop por excelencia que marcó para siempre la carrera de Taylor y que se regrabó a finales de octubre está ligado a la ciudad de Nueva York y al color celeste. En The Eras Tour, Swift optó por conjuntos de brillos y flecos en top y pollera de distintos colores, desde el rojo o naranja hasta el celeste.

Para los shows de Argentina, cualquier prenda que tenga los colores de la bandera nacional están más que acordes a lo que Taylor buscaba con 1989.

La artista se presenta los días 9, 10 y 11 de noviembre. Foto: Google Images

Reputation

La era con la que la artista volvió después de un tiempo alejada de los escenarios y los medios se caracteriza por ser de color negro. Pantalones engomados o de cuero, tops ajustados, corsets, vestidos negros y bodys son piezas fundamentales de esta estética.

Los aros o anillos de serpiente, los labios rojos y el delineado negro bien potente marcan el inicio de esta etapa.

La artista se presenta los días 9, 10 y 11 de noviembre. Foto: Google Images

Lover

En Lover, Taylor Swift apela a su costado más dulce y es por eso que predominan los colores rosados. Vestidos de corazones, faldas rosas o fucsias, remeras de microtul del mismo color o incluso bodys como los que la cantante usa en el show son ideales para esta era.

La artista se presenta los días 9, 10 y 11 de noviembre. Foto: Google Images

Folklore y Evermore

Son álbumes que salieron con muy poca distancia y los fans los conciben como hermanos. En Folklore, Taylor destaca la estética ‘fairy’ con el cardigan típico del disco, vestidos blancos y largos de seda, prendas con mucho vuelo, apliques de estrellas o mariposas y aros de bola de disco.

En Evermore predominan los colores otoñales, como el marrón o el naranja, los vestidos cortos de esos tonos, los abrigos a cuadros, los borcegos amarronados y las capas.

La artista se presenta los días 9, 10 y 11 de noviembre. Foto: Google Images

La artista se presenta los días 9, 10 y 11 de noviembre. Foto: Google Images

Midnights

El último disco que sacó Taylor, sin incluir sus regrabaciones, habla de la noche y es por eso que los colores azul y negro se destacan sobre el resto. En forma de body, vestido o conjunto de short y top, cualquier prenda que tenga esos colores está acorde a la estética del disco.