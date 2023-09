Liga Bazooka anunció una nueva edición nacional para noviembre: todos los detalles

Desde su regreso triunfal en julio de 2022, la Liga Bazooka, organizada desde sus inicios por Dtoke, se ha posicionado como la competencia de batallas escritas más importantes dentro del panorama hispanoparlante. Desde entonces, por cada una de sus ediciones han pasado raperos de renombre como lo son Wolf, Markitos, Klan y Jaff, entre muchos otros.

Para el próximo domingo 24 de septiembre ya está confirmada la edición internacional de la liga, fecha en la que se enfretarán Replik y Brillante frente a los chilenos Teorema y El Menor, respectivamente. Luego tendremos una de las batallas más importante de la jornada, cuando Stuart y el español Sweet Pain se vean las caras en el Teatro Broadway. Para cerrar, el enfrentamiento estelar de la noche será entre Chili Parker y el mexicano Eptos Uno.

Liga Bazooka anunció una nueva fecha internacional Foto: Instagram

Las entradas para la edición internacional se agotaron en 24 horas. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, a tan solo unos días de este evento tan importante, la organización confirmó una nueva edición para cerrar el año.

Cuándo y dónde es la nueva fecha de Liga Bazooka

La próxima fecha de Liga Bazooka está programada para el 5 de noviembre a las 18hs y también tendrá lugar en el Teatro Broadway. En esta edición nacional contará con la participación de tres nuevos MC’s que se enfrentarán a tres experimentados.

Los enfrentamientos son los siguientes: ZAINA vs GIRO, ARCENIKO vs WASOK, BIG SOUL vs GUSTAVO RAMOS, SONY vs HDR y KLAN vs MECHA.

Liga Bazooka anunció una edición nacional para noviembre: quiénes participan y dónde comprar la entradas Foto: Instagram

Uno de los cruces más esperados es el que se va a dar entre G Sony y HDR, que fue solicitado ellos mismo previamente luego de que ambos tuviesen actuaciones destacadas en jornadas anteriores.

En esta edición, habrá tres participantes nuevos. Giro, un joven prodigio de tan solo 12 años, se enfrentará a Zaina, que hará su debut en la liga. Una batalla que representa el encuentro entre dos jóvenes promesas. Gustavo Ramos es otro debutante en la liga, y aunque se sabe poco sobre lo que puede ofrecer, su participación genera expectativas, especialmente porque enfretará a un rival importante como lo es Big Soul.

El único participante internacional en esta edición será Arceniko, un conocido en las batallas escritas que promete una actuación destacada en su tercera aparición, le tocará exponer sus barras contra otro debutante como lo es Wasok. El plato fuerte de la noche será el enfrentamiento entre Klan y Mecha, dos competidores con recorrido en escenarios grandes tanto de las escritas como del freestyle.

Klan y Mecha en Red Bull Batall Final Nacional 2021 Foto: Facundo Suarez / Red Bull Content Pool

Dónde comprar las entradas para la Liga Bazooka y cuánto cuestan

Si bien ya no quedan lugares disponibles para la fecha internacional, se pueden adquirir las entradas para la edición nacional del 5 de noviembre en el Teatro Broadway. Las mismas se encuentran disponibles en la plataforma Ticketek y los precios van desde los $4.500 pesos.