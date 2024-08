En 2019, Acru convocó a varios referentes del rap nacional para el “Cypher vol.1″. En aquel entonces, Santoz, Kundo, Brapis, Urbanse, Kelo y Saje soltaron sus barras y dejaron su marca en la historia del hip hop nacional. Cinco años más tarde, Agustín Cruz vuelve a apostar por la unión del movimiento con el “Cypher vol.2″. Esta vez, los elegidos fueron Homer, T&K, Soui Uno, Il Tano, Troubless, Cerounno y MPDhela.

Antes del estreno, Vía País tuvo la oportunidad de conversar con Acru acerca de este nuevo proyecto. El artista reveló cómo se contactó con cada uno de sus colegas, cómo fue la grabación y qué significa para el rap nacional la llegada del “Cypher vol.2″.

Así se creó el “Cypher vol.2” de Acru junto a Homer, T&K, Soui Uno, Il Tano, Troubless, Cerounno y MPDhela Foto: Instagram

“El primer cypher fue increíble y fue abrazado por toda la escena del rap argentino. Fue un punto de inflexión muy grande en nuestra escena y sentía que faltaba una fotografía más actual de lo que hoy en día también está pasando en el rap nacional”, comentó el artista.

Acerca de la elección de estas figuras, Acru señaló: “Tenía los artistas vistos porque los escucho porque los admiro, los valoro y creía lo que podíamos lograr juntándonos”. Además, recordó cómo fue la convocatoria. “Uno por uno, contándoles un poco la idea a la que se apuntaba y a medida que me fueron diciendo que sí y ya estaban todos confirmados, armé un grupo de WhatsApp y ahí empezaron a hablar de todo”, reveló.

—¿Cómo fue el proceso de grabación y tener que coordinar entre todos las partes de cada uno? ¿Hubo muchos cambios?

Acru: Hubo algunos que tuvieron que recortar algunas barras, porque la verdad que la están matando como loco y mandaron de más, así que tuvimos que hacer un poco de corte por la cantidad que somos.

Fuimos probando distintos órdenes con MPDhela en el estudio hasta llegar a este, que me parece que fue el adecuado. Una vez que le gustó a todos empezamos a trabajar en la producción en el estudio, para que cada uno grave, primero mandaron el verso desde su estudio. Después hubo dos días de grabación acá, en un estudio de Capital, donde iban cayendo cada unas horas y cada uno dejaba su verso, para dejarlo sentado y seguro, así que más o menos ese fue el detrás de escena de la grabación.

Para Acru, el “Cypher Vol.2″ es más que una colaboración, es una victoria cultural. “Yo creo que es un gran reflejo de lo poderoso que se vuelve la obra cuando nos juntamos varios intencionando detrás de ella. Hay jugadores legendarios, hay jugadores más de la camada nueva, otros que están hace un tiempo como puedo ser yo, y creo que eso también se trata la mixtura y la unión en lo que tiene este género. Mezclar ritmo, sonido, propuesta, edades, historias, luchas y lo que son capaces de hacer cuando se juntan detrás de algo”, explicó.

—¿Cómo definirías a cada uno de estos artistas en una palabra?

Acru: T&K es un clásico de nuestra de nuestra música del rap argentino. Homer es realmente uno de los precursores del rap del sur del país, lo que lograron Bardero$ es místico. El Tano tiene un movimiento, no solo en su producción, sino en su ejecución en vivo, en su delivery, que creo que el movimiento es como el nombre del Tano. Troubless es también para mí es un pintor con las palabras, logra unos escenarios, una descripción visual con su guión, que es muy fuerte. Soui creo que fue una rompepuertas, de las primeras MCs de esta nueva camada argentina. Cerounno me parece que es el nuevo, me parece que en el rap argentino está logrando algo increíble. Y yo soy un soñador, un soñador que estuvo la posibilidad increíble de poder hacer esto posible acompañado de ellos, así que soñador, me encanta.

¿Y si te llama Román? La experiencia de Il Tano y Troubless

Il Tano y Troubless, dos de los convocados por Acru para el “Cypher vol.2″, hablaron con Vía País acerca de lo que significa ser parte de este proyecto.

¿Cómo fue el momento del llamado de Acru para formar parte de este proyecto?

Il Tano: Para mí fue bastante inesperado, la verdad que no me lo esperaba. Fue muy motivador, fue como ‘bueno, vamos, a ponerse las pilas, a escribir, a laburar’.

Troubless: En principio había tenido contacto con Acru en Rosario, habíamos pactado hacer una colaboración. Luego me lo crucé en Santa Fe, eso fue para mí muy motivante también, muy motivador porque me invitó a lo que es este cypher. Yo ya tenía una letra escrita, así que bueno, le pudimos dar forma también colaborando con los otros artistas y con el beatmaker.

—¿Ya habían tenido contacto con el resto de los artistas?

Troubless: Con los otros artistas he tenido contacto, no con todos, pero sí, con la gran mayoría hemos compartido eventos en reiteradas oportunidades, la verdad que todos muy buenos artistas del gran nivel y muy contento también de representar junto a ellos.

Il Tano: No con todos, he tenido oportunidad de compartir con varios, tanto en temas como en eventos. También fue como una unión con artistas con los que no tenía contacto.

—Acru definió el “Cypher vol.2″ como una victoria cultural. ¿Para ustedes qué significa este proyecto?

Il Tano: Sí es una una victoria cultural, una victoria también personal de cada uno creo yo, y es una piedra, más que un granito de arena, para la cultura del rap argentino. Creo que es un lindo aporte, un pasito más al frente y son muchas puertas también para muchos artistas, no solo para los que estamos participando el cypher, sino también es como una motivación para los próximos artistas.

Troubless: Verdad, me parece que es un gran paso para la historia del rap en castellano, la lírica, todo lo que sería contar y representar, los diferentes contextos de las realidades que se viven en cada uno de los lugares donde son situados estos raperos. Eso también representa mucha unión, que es el hip hop: unión. Y la construcción de una obra final, mediante los talentos y los elementos.