Broke Carrey y su homenaje a la cultura argentina a través de su música: “Para mí es lo más importante”

Broke Carrey es un cantante, compositor y productor argentino, nacido en Buenos Aires, en el barrio de Boedo. Carrito —el apodo que se desprende de su nombre artístico— forma parte del colectivo de artistas la RIP Gang, y ha colaborado con colegas como Dillom, Odd Mami, Ill Quentin y Taichu.

En 2023, Broke Carrey lanzó su primer álbum, Buenos Aires Motel, una oda a la ciudad que lo vio crecer y que lo influenció con sus sonidos: desde la melancolía tanguera hasta los ritmos más bailables que suenan en la noche porteña. A fines de ese mismo año, el artista independiente sorprendió a sus fans con BAM: La Suite, un EP compuesto por 6 tracks que sirven como versión extendida de su trabajo anterior.

Broke Carrey publicó su nuevo EP, “BAM: La Suite” Foto: Instagram

Toda la discografía de Carrito está atravesada por sus vivencias e historias personales, así como por una fuerte conexión con sus raíces e influencias musicales como el rock nacional, el tango y la cumbia. Vía País tuvo la oportunidad de charlar con el artista acerca de su música y la influencia de la cultura argentina en todos sus proyectos.

¿Cuán importante es para vos representar la cultura argentina en tu música?

Broke Carrey: Para mí es lo más importante. Yo creo que nuestro país puede ser una bandera aún más grande, dentro de la industria musical mundial. Siento que la estamos dejando en un lugar muy alto. Pero todavía puede ser más grande y, sobre todo, puede tener una identidad más fuerte. Que no tiene por qué estar marcada por esta globalización musical.

El hecho de que estemos habitando el mainstream como país no quiere decir que tengamos que estar sonando como el resto de los países de Latinoamérica o del mundo. Yo siento que podemos tener nuestra propia identidad. Y eso creo que va a ser todavía más grande a la música argentina y es mi búsqueda.

¿Cuál es tu opinión sobre los artistas que deciden expresar su postura política y sus ideales, y quienes prefieren no hacerlo?

Broke Carrey: Yo creo que todo está bien siempre que lo hagas porque vos querés y no porque te lo dicen. Si te querés expresar políticamente para mí está buenísimo, si no te querés expresar políticamente porque no te interesa tanto, o sentís que tu búsqueda musical va por otro lado, yo lo respeto.

Lo que no respeto es que quieras y no te dejen, que subas y te bajen de la mayor y te digan ‘no hermano, ¿sabés qué? borrarlo’ eso no banco. Y a todos los artistas que están en esa situación les ofrezco el mundo de la independencia, que es muy lindo y muy libre para todos los artistas, los esperamos con los brazos abiertos.

Broke Carrey se prepara para presentar nuevo material en el Festival Mutante

El 1° de septiembre, Broke Carrey se estará presentando en la tercera edición del Festival Mutante que se realizará en el C Art Media de Chacarita.

El nombre del festival refleja perfectamente su esencia: un entorno cultural y musical en constante evolución. El Festival Mutante se destaca por reunir las propuestas más innovadoras de la música independiente, creando un espacio donde convergen diversas ramas sonoras y audiovisuales de la escena actual.

Broke Carrey se prepara para presentar nuevo material en el Festival Mutante Foto: Prensa

En este festival, las propuestas no solo se diversifican visual y sonoramente, también abordan aspectos políticos, representando una sociedad que se manifiesta y se expresa a través del arte. La premisa de esta propuesta es contundente: celebrar la mutación, la diversidad y el fomento de la cultura independiente.

¿Cómo te estás preparando para esta nueva edición del Festival Mutante?

Broke Carrey: Me estoy preparando muy bien, estoy muy contento. Estoy muy ansioso. Tengo muchas ganas de tocar. Vamos a tocar temas nuevos. Vamos a tocar temas viejos, vamos a divertirnos un montón, así que con mucha ansiedad (de la buena) por tocar.

¿Qué tiene de especial tocar en festivales?

Broke Carrey: A mí me encanta tocar en festivales porque es verle la cara a gente nueva, que la gente nueva me vea la cara, que escuche mi música, mostrarles un poco como me divierto en vivo.

Broke Carrey se presentó en Niceto y celebró “como si fuera la última vez” Foto: @vickydragonetti

En los shows nunca me suelo poner nervioso ni nada porque es un lugar donde realmente me subo a divertirme, a pasarla piola, es como jugar con con mis amigos. Y está bueno que esto lo vea gente nueva, que no me conoce, que no está tan interiorizado, así que es una puerta muy linda.

¿Cuál es tu canción favorita para hacer en vivo y cuál es la del público?

Broke Carrey: Mi canción favorita es “Por las dudas”, creo que la del público a veces también o “La última” está siendo como una pieza muy importante dentro del show.

¿Te acordás cuál fue el primer festival al que fuiste? Ya sea como público o como artista…

Broke Carrey: Yo solo… fue mi primer show que fue en el Lollapalooza, crazy. Ese fue esquizo. Salí con mucha energía, aparte de eso, primer show solo de 40 minutos, 30 minutos. Salí y en los primeros dos temas fue tipo corriendo yo en círculos, y al tercer tema no podía respirar. Así que fue una experiencia. Estuvo muy bueno.

Después bueno, el primer festival con la RIP Gang fue un par de años antes, que fue en Córdoba creo, no me acuerdo. Eso era muy lindo porque íbamos a tocar todos juntos, pero me quedo con mi primer show que fue el Lollapalooza.

¿Estás trabajando en algo nuevo? Dijiste que ibas a presentar nuevo material en el Festival Mutante.

Broke Carrey: Estoy trabajando en algo nuevo, va a salir música nueva antes del Festival Mutante. Así que vamos a estrenarlos en el Art Media.

Son temas muy lindos. Estoy más conectado con mi música que nunca. Con estos temas, siento que estoy cada vez más cerca de quién soy, como persona, de las cosas que pienso, de cómo hablo, de lo que hablo, de lo que me gusta realmente. Entonces estoy muy ansioso porque la gente escuche estos temas nuevos, que son más de uno, y por tocarlos en vivo.