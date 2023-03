Broke Carrey presentó “Buenos Aires Motel”, su primer álbum de estudio producido por Luis Lamadrid. Un disco conceptual que recorre sus diferentes estados anímicos como así también muestra las distintas facetas personales del artista y explora diversos ritmos: desde el reggaetón hasta el tango y la bachata. Además cuenta con colaboraciones de grandes figuras de escena como Dillom en “Organiko”, Taichu en “Compa” y Juliana Gattas de Miranda! en “0800″.

En palabras del propio Broke Carrey, “Buenos Aires Motel” es una búsqueda por encontrar un sonido que identifique a la ciudad donde creció. “En medio de la cuarentena de 2020, descubriendo unos vinilos que heredé de un tío que falleció antes de que yo naciera, empecé a notar que para mí Buenos Aires en los 80′s y 90`s solía tener un sonido: Virus, Los Abuelos de la Nada, Sumo, etc. Estas bandas conformaban algo que supo también tener el tango en su momento: una identidad. En mi percepción ellos sonaban a Buenos Aires”, reflexionó el músico.

Reggaetón, bachata y tango: así suena “Buenos Aires Motel”, el álbum debut de Broke Carrey Foto: nastychinchilla

Respecto al concepto detrás de este proyecto, Carrey aseguró: “Con mi primer disco quise representar cómo suena esta ciudad para mí ahora. Cómo suena caminar por Retiro, Boedo, San Telmo, el centro, todos los barrios que frecuento y frecuenté alguna vez y me hicieron enamorarme del lugar en donde vivo”.

Hacia finales de ese mismo año, conoció a Luis Lamadrid, quien se convirtió en el encargado de producir por completo esta idea a comienzos del 2021. “Ya teníamos la búsqueda sonora, que servía como contexto para contar algo mucho más personal que yo estaba atravesando en ese momento: la ruptura con mi primera novia, las giras con la RIP Gang, la fiesta y el descontrol que son tan atractivos cuando uno está con el corazón roto”, detalló.

“Empecé a conocer como cambia tu alrededor con solo un poco de reconocimiento, y eso me enojó, me alegró y me confundió. Me sentí el mejor muchas noches, y el peor muchos días”, agregó acerca del contexto en que compuso estos 15 tracks. “Toda esta montaña rusa de emociones quedó representada en Buenos Aires Motel, el lugar mental donde me hospedé durante dos años sin pagar el alquiler”.

Tracklist de “Buenos Aires Motel”, el álbum debut de Broke Carrey

1. MEMENTO

2. BAM SKIT

3. ORGANIKO FT. DILLOM

4. 0800 FT. JULIANA GATTAS

5. FULL TIME

6. LO MISMO QUE MORIR

7. TE KIERO

8. 2018

9. X LAS DUDAS

10. COMPA FT. TAICHU

11. TOKENS

12. INTERLUDIO CARRITO

13. CARRITO

14. PROSEGUR

15. SOLO