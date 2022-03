Dillom compartió una sesión en el estudio musical con Ale Sergi y Juliana Gattas del grupo pop Miranda! y lo compartieron en redes sociales. Además se encontraba el productor de “Post Mortem”, Fermín Ugarte.

A través de las historias de Instagram, Dillom mostró imágenes exclusivas junto a la banda pop Miranda!, más precisamente con Ale Sergi y Juliana Gattas, en un estudio de grabación.

Dillom con Miranda! Foto: Twitter

Hace unos meses, Dillom y Ale Sergi hicieron una entrevista juntos en el primer volumen de Encuentros Imposibles, un segmento de Revista Wacho, donde conversaron acerca de sus experiencias relacionadas a la música y dejaron la puerta abierta para un posible colaboración.

Tal como contó el autor de “Post Mortem”, su productor musical Fermín ofició de nexo con el cantante pop antes del encuentro ya que también trabajan juntos. “No sé si haremos música pero al estudio van a venir un día, nos juntamos y algo va a pintar” aseguró el integrante de Miranda! y, finalmente, se concretó.

Dillom contó cómo arregló sus problemas con Duki y Homer El Mero Mero

En una reciente entrevista, Dillom contó cómo fue el encuentro con Duki y Homer El Mero Mero donde pudieron solucionar sus diferencias. La anécdota tiene como protagonistas a Fer Palacio, Coscu y Saramalacara de la RIP Gang.

“En una fiesta de Fer Palacio estábamos todos y me acuerdo que había caído Homer El Mero Mero” comenzó a contar por primera vez Dillom en su charla con Bruno Podestá. “Nosotros habíamos tenido un episodio hace mucho, que quedó todo medio mal pero medio que no se entendió” explicó a continuación. También confesó que no sabía cómo acercarse ya que Homer es una persona muy seria e intimidante.

“Me entoné un poco y dije ‘bueno fue, le hablo’, me acerqué y nos saludamos, le dije ‘che nada quería saludarte, y está todo bien’ y me dijo ‘sí, la mejor, ya fue, vos sabés’” detalló el autor de “OPA”.

“Muchas veces está todo mal porque no se hablan las cosas” reflexionó y también confesó que con Duki pasó algo similar: “Se dio en una de esas fiestas, Sara que es de mi grupo se lleva bien. Íbamos de esa fiesta a otra en el auto con Coscu, Sara, Duki y yo. Ese día estaba todo bien, ni siquiera hablamos nada, quedó todo bien.”