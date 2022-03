“G.O.D.” es el más reciente sencillo de Muerejoven. El integrante de la RIP Gang se animó a implementar sonidos de synth pop en la canción sucesora a “Finesse”. Además cuenta con un videoclip muy atrapante dirigido por Santiago Chaher y Felipe Cazou Etchart.

Luego de su último tema “Finesse”, Muerejoven decidió buscar nuevos sonidos y lo logró con “G.O.D.” su nuevo single. La canción tiene una base techno-pop y está producida por LAMADRID, Evar y Quinibill.

“Mi música sin género es LGBT, me dicen nuestro mesías nuestro G.O.D.” rapea el artista con su característico juego de palabras sobre la pista electrónica.

Mientras que el videoclip a cargo de los directores Santiago Chaher y Felipe Cazou Etchart, con la producción de Arena Collective, muestra al miembro de la RIP Gang como jefe de una especie de secta.

Dillom contó cómo arregló sus problemas con Duki y Homer El Mero Mero

En una reciente entrevista, Dillom contó cómo fue el encuentro con Duki y Homer El Mero Mero donde pudieron solucionar sus diferencias. La anécdota tiene como protagonistas a Fer Palacio, Coscu y Saramalacara de la RIP Gang.

“En una fiesta de Fer Palacio estábamos todos y me acuerdo que había caído Homer El Mero Mero” comenzó a contar por primera vez Dillom en su charla con Bruno Podestá. “Nosotros habíamos tenido un episodio hace mucho, que quedó todo medio mal pero medio que no se entendió” explicó a continuación. También confesó que no sabía cómo acercarse ya que Homer es una persona muy seria e intimidante.

“Me entoné un poco y dije ‘bueno fue, le hablo’, me acerqué y nos saludamos, le dije ‘che nada quería saludarte, y está todo bien’ y me dijo ‘sí, la mejor, ya fue, vos sabés’” detalló el autor de “OPA”.

“Muchas veces está todo mal porque no se hablan las cosas” reflexionó y también confesó que con Duki pasó algo similar: “Se dio en una de esas fiestas, Sara que es de mi grupo se lleva bien. Íbamos de esa fiesta a otra en el auto con Coscu, Sara, Duki y yo. Ese día estaba todo bien, ni siquiera hablamos nada, quedó todo bien.”