Con su álbum debut “Post Mortem”, Dillom ha conseguido consagrarse en la industria musical argentina, algo que muy pocos músicos consiguen con su primera obra. Sin embargo, con tan solo 22 años, logró hacer de este proyecto discográfico un verdadero movimiento entre la juventud. Durante el 2022 se presentó con entradas agotadas en el mítico Luna Park y demostró ser uno de los artistas más versátiles de la escena nacional.

Además de enérgicos shows en vivos, algo que caracteriza a Dillom es que no deja ningún detalle al azar. Junto a su sello discográfico y productora, Bohemian Groove, el artista ha creado un universo especial para el concepto de “Post Mortem”.

Dillom suma millaje a su recorrido artístico. (Instagram @rip.dillom/ @totopons)

Sin embargo, un detalle particular de la portada del álbum pasó desapercibido por sus fans hasta el momento. Un comentario en Twitter generó una ola de respuestas e incluso el mismo artista intervino para dar su opinión al respecto.

“Me acabo de dar cuenta que no es un tronco sino un pozo” dijo una fanática del cantante, adjuntando la foto de la tapa del disco. Rápidamente, otros seguidores del músico expresaron su sorpresa y confusión. Es que, al igual que ella, varios pensaron que efectivamente se trataba de un tronco.

Un detalle de la portada de “Post Mortem”, el álbum de Dillom, generó un efecto mandela Foto: Twitter

“AAAAA WTF NUNCA ME HABÍA DADO CUENTA con razón no tiene PIES”, “COMO Q NO ERA UN TRONCO”, “Dicen q mientras mas lo mirás mas raro se pone”, “Me arruinaste la vida”, “Juro que yo siempre vi un tronco, para mi es un efecto manteca o algo así” fueron algunos de los mensajes que dejaron respecto a la obra de los artistas plásticos Marcelo Canevari y Ornella Pocetti.

La reacción de Dillom a la confusión de sus fans

Ante la repercusión del tweet, el propio Dillom decidió intervenir y comentó al respecto. “En serio hay tanta gente que pensó que era un tronco”, escribió causando aún mayor repercusión. “De qué color eran las zapatillas de dillom en la tapa de post mortem?” agregó con el humor que lo caracteriza.

Luego decidió buscar una solución para este efecto Mandela. “Alguien que photoshopee el tronco por el bien de todos y hacemos como que no paso nada” pidió.