Dillom mantuvo una entrevista en “Pilo” dónde le pidieron que elija las cinco canciones más representativas para él y que explique el porqué de sus elecciones, para lo cual el cantante escogió los primeros 5 temas que le vinieron a la mente y que fueron marcando distintas etapas de su vida.

Las 5 canciones que eligió Dillom

1. “Three Little Birds” de Bob Marley & The Wailers: Según las palabras del cantante esta fue una de las canciones que recuerda haber escuchado desde que estaba en la cuna. “En mi vida cotidiana no soy de escuchar mucho pero me la sube la música que hace” explicó Dillom hablando de Bob Marley, además de contar que se sabe todas sus canciones por haberlas escuchado desde chico.

2. “Fight For Your Right” de Beastie Boys: “Yo tenía un MP3 o MP4, y no sé quien le había cargado música, seguramente mi viejo o mi vieja y así de muchos viajes, no sé, de Misiones a acá había 12 horas en auto y escuchaba siempre la música que estaba ahí” comenzó contando el artista, hablando de una etapa e la que tenía alrededor de 8 años y viajaba a visitar a su familia y agregó: “Estaba este tema que fue el primero que me hizo entrar a los Beastie Boys, al rap, rock, a esa combinación”.

Además, dijo que a través de ellos comenzó a interesarse por lo que era hacer música y que en un primer momento quiso comenzar a componer lo “beat” sobre los que la gente rapeaba, y fue así como se fue introduciendo en el mundo musical.

3. “Pet Sematary” de Ramones: “Me encantaría a nivel cultural formar parte de la historia con una figura parecida a la que tuvieron los Ramones en Nueva York, yo acá en mi ciudad. Me encantaría ser ese modelo a seguir” le confesó el cantante a los entrevistadores, para luego decir cual fue el motivo de su elección: “Elegí este tema por que puse el soundtrack de ‘Pet Semantery’, la película, y elegí esta lista pensando en varios aspectos de mi vida y yo creo que esta fue la canción que me introdujo más en el mundo del terror que es algo muy importante en mi obra” continuó refiriéndose a sus canciones y sobre todo a su álbum “Post Mortem”.

4. “Dani California” de Red Hot Chili Peppers: Dillom contó que eligió este tema por ser el primero que escuchó de esta banda y aclaró: “Siento que los Red Hot me marcaron mucho en el aspecto de la actitud y también de los videos y la estética”.

5. “My Name Is” de Eminem: “Es una influencia muy grande para mí. Entré a él por este tema y también cuando vi el video me flashó eso” contó el artista y explicó que hoy en día mantiene el estilo de clips musicales con estilo paródico y humorístico al igual que el rapero estadounidense.

“Por más de que yo no tire ‘freestyle’, esa historia del camino del héroe de llegar ahí, de no tener nada a romperla es llamativa y te marca mucho” agregó refiriéndose a la historia de Eminem que pudo ver a través de la película ‘8 Mile’ y continuó: “Tenía una posición más de ‘beatmaker’ cuando arranqué, entré por un lado distinto a la música, siempre fui perfil bajo. No busqué ser famoso ni nada si no tener un impacto cultural grande, y que a la gente le guste mi música”.