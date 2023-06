Acru adelantó El Don, su nuevo álbum: “Es un disco humano, aparecen un montón de personalidades”

Comenzó, como tantos otros, haciendo freestyle en la plaza. Luego decidió dedicarse a la música y supo ganarse un lugar de privilegio en la escena. Con dos discos bajo el brazo —además de un mixtape, un EP y varios singles— Acru logró convertirse en uno de los máximos exponentes del rap argentino. Sin ir más lejos, a fines del 2022 cerró un gran año con un show único en el Estadio Obras Sanitarias, que se convirtió en una jam de hip hop con invitados de lujo.

Acru en Obras Foto: Instagram @joacodivito

Actualmente, se encuentra en medio de la presentación de su esperado nuevo álbum: El Don. Hace unos días, Acru lanzó el primer adelanto de su nuevo material discográfico. “Josear” fue la canción elegida para inaugurar esta nueva etapa artística, tras varios años de trabajo.

En una charla exclusiva con Vía Urbano, el artista habló sobre este nuevo proyecto, cómo fue el proceso de creación, el camino que recorrió durante estos años y cómo se prepara para presentarlo en vivo.

— Hace poco fue tu cumpleaños y lo festejaste con dos shows, uno en el CCK y otro con Wos como invitado. ¿Cómo estuvieron?

Acru: Hicimos un show primero en el CCK, anunciado medio rápidamente. La verdad que estuvo increíble, fue un montón de gente con ganas de festejar, de cantar. Estaba en un momento de re disfrute de lo que estamos haciendo y era como ‘che, bueno ¿qué se puede armar? Listo, vamos a tocar y que venga quien quiera y a disfrutar ahí'. Así que eso fue re único.

Después hicimos un festejo más privado, con amigos, con artistas, con colegas, todo el equipo de trabajo, mis amigos del barrio de la vida y nada. Hicimos una fiesta increíble, estuvo re bueno y pudimos tocar también ahí. En ese sí, se subió el Valen a rapear con nosotros un poquito.

— Además venís de lanzar una nueva canción. ¿Cómo surgió el término “Josear”? ¿Por qué elegiste este tema como primer adelanto de El Don?

Acru: Josear es un término que fueron agarrando los latinos, lo traen más que nada esos latinos que tienen incidencia en Estados Unidos. El concepto de la chamba, de bregar, de josear, laburar es lo mismo. Ganarse el mango, ganarse la moneda y esta cuestión de la cultura del trabajo. Creo que esta idea habla un poco de la que vamos a entrar ahora con la salida del disco.

Era una canción que nos permitió desarrollar una pieza visual fotográfica con peso. Sentimos que era como la apertura de este mundo y creemos que es una buena carta de presentación. Entonces, bajo ese concepto y esa obra fue que dijimos ‘este es el primer corte del álbum’ y empezamos a presentar El Don.

— Pasaron varios años desde tu último álbum, Anonimato. ¿Qué fue lo que te llevó tanto tiempo para armar este nuevo trabajo?

Acru: Uno hace lo que hace porque ama hacerlo y es importante sentirse bien, publicando y gozando del hecho de sacarlo. A mí me pasó un poco que sentía que mi propuesta musical tenía que alcanzar un nivel nuevo, que había herramientas musicales -melódicas, mi voz, la propuesta visual, las barras que estaba haciendo- que quizás podían ser más fuertes, más contundentes. Podía hablar de distintas cosas de las que no había hablado.

Conceptualmente creo que tenía mucho más por decir que lo que venía diciendo. Entonces fue como una autocrítica ahí loca, pero de desarrollo, de evolución. Creo que al final del camino pude encontrar una subida de vara en cada una de las áreas —en la visual, en la música, la fotografía, el audio, la musicalidad, el escrito— y hacer una obra que esté encadenada, que las canciones tengan un porqué. Creo que una parte nueva mía tenía que aparecer para poder hacer la canción.

Acru Foto: @joacodivito

— Durante este proyecto también tuviste un compañero de ruta. ¿Cómo fue trabajar con Veeyam? ¿Estuvo involucrado en todo el proceso o también trabajaste con otros productores?

Acru: Han aparecido otros productores a lo largo del proceso. Desde MPDhela, Facundo Yalve (Evlay), Gese da O de España, Marti Varela. Todos habilidosos, talentosos, gente sensible, con capacidad, que vino a potenciar el trabajo.

Con Veeyam fue increíble porque él estuvo desde el minuto cero, desde el primer beat que se creó para ese proyecto, lo primero que se tocó hasta el final siempre estuvo. Él es como el director de la propuesta de ese disco. La verdad que es una enseñanza que no voy a olvidar nunca, el haber trabajado con él así. Creo que no es fácil acompañar a un artista durante cuatro años, que venga y te diga ‘che amigo, esto hay que darlo vuelta. Che amigo, esto no lo veo. Che amigo, esto siento que…’ Y él también diciéndome a mí ‘che amigo, acá podés dar más’.

Hemos generado un ida y vuelta re interesante y un nivel de amor muy grande. Que un compañero te acompañe con esa nobleza, con esa visión, con ese carácter, con esa entrega, tantos días, tantas sesiones, es maravilloso. Estoy contento porque porque se forjó un vínculo, se forjó una hermandad y un entendimiento artístico que hasta ahora no lo pude desarrollar con otra persona así.

Acru adelantó El Don, su nuevo álbum: “Es un disco humano, aparecen un montón de personalidades” Foto: Instagram

— En todo este tiempo hiciste muchos shows. ¿Sentís que hubo una evolución en cuanto a la puesta en escena en vivo?

Acru: La verdad es que sí. La vida se movió muchísimo y pasaron un millón de cosas. El disco anterior lo habíamos lo ejecutamos con el Haze, mano a mano, con él como DJ. Nosotros dos, palo y palo por un montón de lugares transcurriendo un montón de cosas. Pasar al formato banda para nosotros fue una locura. Desarrollar un lenguaje musical, asentarnos, crear un sonido.

Este disco está súper pensado para el vivo, tiene una cuestión de arreglos, de transiciones, de musicalidad. Gran parte de la importancia para mí era que este proyecto sea fuerte en vivo, que tenga contundencia. Siento que a diferencia de mi trabajo anterior, por ahí no lo había pensado de esa forma porque era más chico.

Acru en vivo Foto: @joacodivito

En lo que hace a mi preparación del vivo también con todo este ensayo, todo este seteo que armamos con la banda tiene que ver mucho más con este momento que quizás con lo que hemos mostrado antes.

Yo la verdad que me fui preparando un montón porque ya llevo casi un año y medio o dos estudiando canto. Tuve que empezar a entrenar para poder tener el aguante físico que creo que tiene el proyecto nuevo. La verdad que hicimos mucho, hubo una preparación física, mental y energética.

Acru: “Para mí hacer freestyle es como si volviera a ser niño”

Durante la entrevista, Acru también habló acerca de su relación con el freestyle y sobre lo que significa ser uno de los exponentes del rap nacional. Además, reveló lo que siente cada vez que alguien se tatúa algo relacionado con su música.

— Sos considerado uno de los máximos referentes del rap argentino. ¿Sos consciente del lugar que ocupás?

Acru: Hace poco empecé a hacer el ejercicio de mirar hacia atrás y tener más noción. Yo soy un chabón que siempre está pensando en lo próximo y creo que, por distintas cuestiones, la vida me llevó a mirar para atrás y reconocer más el camino. Agarrarlo y decir ‘esto me pertenece, esto lo generamos, esto pasó’, tenerlo como propio. Fue un ejercicio re lindo que me dió un montón en el último tiempo.

Estoy muy agradecido del espacio que se me da. Creo que hay muchos referentes, muchos artistas increíbles en nuestro país, gente que ama la música profundamente y que pone su vida 24/7 para que esto sea posible. Para que gente nueva y gente que ya estaba disfrute del rap en castellano. Es lindo formar parte de eso y siempre es mágico encontrarse con artistas profesionales que ponen tanto y que tengan una devolución tan linda.

— Para muchos también sos un referente como freestyler. ¿Qué lugar ocupa el freestyle en tu vida?

Acru: Para mí hacer freestyle es como si volviera a ser niño, te lo juro, es tan puro. Me divierto. Muchas veces me empiezo a reír rapeando, haciendo freestyle. Siento que me conecta con una parte mía de juego. Si bien me divierto y hago un montón de cosas para pasarla bien, es en ese espacio de mi vida en el que realmente vuelvo a jugar y a reír, desde un lugar muy honesto para mí.

Es un canal de introspección, de llevar la mente hacia un estadio espontáneo, de despertar la mente, conectar con los sentidos, estar con la cabeza atenta a movimientos, ruidos, colores, todo. Es como tratar de volverse un estímulo del todo.

Es lindo cada tanto aparecer de esta forma y compartir con otros improvisadores y que valoren esa impronta que uno tiene. También aprender de la demencia de los demás, cada vez hay mejores pibes y pibas que rapean increíble. Una nueva generación que la mata, que está súper despierta. Creo que es una generación que también viene con esta impronta de la que yo hablo, entonces es lindo compartir y que divirtiéndonos pasen cosas así y que la gente se identifique y le guste tanto.

— Muchos de tus fans tienen tatuajes relacionados a vos, a tu música. ¿Qué significa para vos que la gente te lleve en su piel?

Acru: Para mí es increíble, a veces me pasa que digo ‘che esta persona se tatuó esto ¿qué flasheará cuando digo o me expreso así? ¿con qué parte de mí se quedará?’. Pero siento que tiene más que ver con lo que a esa persona le pasa con la canción, con la música, no tiene tanto que ver conmigo. Tiene que ver con qué resonó de la obra, con el decir, con ese momento, a dónde lo lleva. Pero es hermoso formar parte, para mí es mágico.

Acru en tatuajes Foto: @joacodivito

Me encantan los tatuajes, me encanta el mundo visual y creo que tatuarte un logo, un símbolo, una frase es algo super fuerte. Decir: llevo esto hasta el final. Para mí es único. No hay una vez que no me emocione, no se me ponga la piel de gallina, que no sienta lo mismo que la primera vez que lo vi y fue como ‘no puede ser real’. Es una sensación mágica. Sentís que no estás tan solo en el camino, que hay un montón de gente que está ahí, eso es poderosísimo.

Acru en tatuajes Foto: @joacodivito

— Falta poco para poder escuchar El Don. ¿Qué le decís a esas personas que van a escuchar tu nuevo material?

Acru: Con que realmente se siente y lo escuche, que le dé espacio a las palabras, a la música, al decir, para mí ya es increíble. Es parte de cerrar un círculo, que termine en los oídos de quien lo reciba. Es un disco humano, tiene un recorrido, distintas texturas, aparecen un montón de personalidades, de facetas de uno. No somos las mismas personas a lo largo de la vida ni a lo largo del día. Un montón de partes de nosotros pujan y salen un poco más al frente.

— ¿Lo vas a presentar con un show en vivo?

Acru: Sí, falta poco, en breve lo vamos a estar anunciando. Vamos a tocar en un venue que es super especial y mítico para nuestra música. Para mí es increíble poder llegar a estar ahí, es una ilusión. Vamos a hacer una gira nacional muy fuerte, visitar varios países… así que se viene un año de mucha música y muchos shows en vivo.