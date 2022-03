Acru es uno de los raperos del momento. El joven ya se había presentado en el Lollapalooza Argentina 2020 junto a su amigo y referente Wos. Ambos “tiraron unos freestyle” como dijeron, que pasaron a la historia del género en el país.

Acru presentó "Represena".

En este nuevo festival masivo de la música urbana, si bien no tuvo el protagonismo de otras veces, fue uno de los pocos encargados en llevar la bandera del hip hop desde el escenario “Perrys”.

En poco más de 40 minutos, sonando un rap con nervio rockero y combativo, hizo cabecear a sus fanáticos que se acercaron a ver su show. El rapero salido de la Zona Norte de la Provincia de Buenos Aires le calentó el terreno del Hipódromo de Palermo a los Foo Fighters: el plato fuerte de la última jornada.

Acru anuncia su gira con dos estadios Obras agotados. Foto: GIULIA.ANT.T

Dentro del setlist elegido por Acru no faltaron “Throw Up SSession #2″, un track con el que el músico anticipó un nuevo sonido en su obra, “Monoblock”. También sonó “Ready for woo”, una canción que comparte con el rapero Haze y que eligió para cerrar su presentación.

Sin dudas este fue el cierre de una etapa para el joven rapero, que hará un parate en sus presentaciones para preparar la salida de su último álbum llamado “El Don”, donde explorará nuevos sonidos.