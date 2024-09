Del underground a las grandes ligas: Soui Uno, la rapera que sigue rompiendo puertas

Soui Uno es una de las artistas que pisa cada vez más fuerte en la escena del rap argentino. La rapera se encuentra en un momento de crecimiento exponencial, desde la salida de su álbum Nos cruzás en el pogo, hasta su más reciente participación en el “Cypher Vol.2″ junto a Acru y grandes colegas.

En medio de su exitoso presente, Soui Uno se prepara para otro gran salto: su primera presentación con banda en vivo. La artista formará parte de la nueva edición del Argenbars, el festival que reúne a diferentes figuras del rap nacional, esta vez con un formato innovador y desafiante.

Antes de subirse al escenario del Teatro Vorterix este viernes 6 de septiembre, Soui Uno charló con Vía País sobre su exitoso momento, cómo es ser una referente para el resto de las mujeres en la escena y los desafíos próximos en su carrera.

Soui Uno, la rapera argentina que llegó para quedarse

—¿Cómo te preparás para esta presentación por primera vez con banda en vivo?

Soui Uno: Es algo nuevo que sueño hace mucho y por una cuestión de presupuesto, de oportunidad, no se estaba pudiendo dar. Ya desde el Lollapalooza que lo estoy planeando, hoy tengo el primer ensayo con la banda porque, como me operé las cuerdas vocales, no tuve tiempo de ensayar. Vamos a tener seis ensayos seguidos para llegar al Argenbars. Vamos a tener batero, bajista, DJ y guitarra. Así que muy manija.

Necesitaba hace mucho que los instrumentos me acompañaran en el escenario. Me pasaba que con el DJ... no es que me sentía sola, sino que me refiero al sonido puntualmente. Yo tengo una voz muy potente y de repente al no tener corista, la verdad que me siento súper acompañada teniendo un respaldo de músicos atrás que estén al con el mismo potencial que mi voz.

—Ya llevás varios años en la escena, ¿sos de mirar todo el recorrido que hiciste y reflexionar sobre todo lo que lograste en el camino?

Soui: Yo nunca tengo mucho tiempo para detenerme a pensar y este último mes, por la operación, tuve mucho tiempo de ocio, mucho tiempo para analizar la situación y todo lo que estaba pasando. La verdad que 2023 y 2024 para mí son mi prime como artista, como rapera, como persona. Fui creciendo muchísimo. Me encuentro con que mis colegas me están dando un lugar, me están abriendo una puerta, me están acompañando también y esto es hermoso porque, quizás, al ser mujer a veces una se siente un poco sola. Y la verdad es que ya no lo estoy sintiendo, por eso la barra de ‘ya no hay tal grieta, allané el terreno’, porque ya no siento que haya una diferencia y eso me pone muy feliz.

—¿Cómo fue formar parte del “Cypher Vol.2″ con Acru y con el resto de los artistas?

Soui: Lo del “Cypher Vol.2″ para mí fue una locura, que Acru me haya tenido en cuenta para eso, sabiendo lo que representa para mí él como músico, porque sabe que yo lo admiro un montón, como persona también. Las personas con las que trabajé en esa canción como que todos representan algo muy importante. Entonces, que me hayan tenido en cuenta para eso, y que me hayan tratado de la manera en la que me trataron, como una igual, me hizo sentir muy feliz.

—¿Cómo te sentís con el hecho de ser una referente para muchas chicas que están dando sus primeros pasos en la movida?

Soui: Trato de ser consciente mucho en mi cabeza y de asumirlo también. Entender que una representa un lugar por un lado no me hace sentir muy bien, porque me gustaría que seamos muchas más representando eso, pero también entiendo que tiene que venir alguien a patear una puerta para que después puedan pasar todas las demás y eso es lo que más deseo en el mundo.

Yo no soy una persona que compita con mis colegas, siempre trato de aportar lo mejor de mí para que a la otra le vaya bien, de dar un consejo si es que lo necesitan, y también de escuchar para poder recibir y nutrirme de las otras.

—¿Qué es lo próximo en tu carrera? ¿En qué estás trabajando?

Soui: Me pasó que el hype que tuve en internet este último tiempo me generó como mucha ansiedad y me puse a analizar. A mí no me gusta perderme oportunidades y siento que, lo que me está pasando en este momento, más allá de que en las redes sociales y en Spotify sean números, en la vida real son personas.

Están apareciendo muchas personas, mandándome mensajes, esperando algo de mí, y yo quiero dar mi 100%. Lo que vamos a hacer ahora es sacar un EP de 5 o 6 canciones ahora en octubre, después del Argenbars, más o menos para el Harlem Festival.

Tengo una colaboración internacional muy importante y muy especial para mí, eso es el próximo material. Después estoy full concentrándome en la banda, en sacar música con bandas, en generar colaboraciones con bandas. Tengo muchas ganas de explotar mi potencial y el potencial de los instrumentos que me acompañan en este momento al 100% y seguir evolucionando.