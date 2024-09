Caliope Family nació a principios de 2017 en la ciudad de Rosario, Santa Fe, con el objetivo de crear canciones principalmente en géneros como el hip hop, el soul y el R&B. Encabezada por el rapero Brapis, la banda publicó su primer disco, Rhythms and Rhymes, en 2018 y desde entonces se han ganado un lugar de privilegio en la escena del rap nacional.

Este año, el festival Argenbars sorprende nuevamente con su enfoque en la música urbana, sumando corrientes alternativas. Esta nueva edición estará formada por grandes nombres que llevan el rap a un nivel completamente nuevo: la combinación de instrumentos en vivo con las rimas características de este género musical.

De Rosario a Buenos Aires: Caliope Family, la banda que revoluciona el rap, encabeza el Argenbars 2024

Caliope Family es la banda que encabeza esta nueva edición del festival. El grupo musical más representativo del rap rosarino llega al Argenbars 2024 con atractiva propuesta. Pero antes, dos de sus integrantes hablaron con Vía País acerca de su recorrido, desde Rosario hasta conquistar los escenarios porteños.

— ¿Cómo se preparan para sus shows en general? ¿Hay ensayo previo, arreglos para el vivo, elección de temas?

Franco Olima: Tenemos un ritmo de ensayos, pero a su vez solemos ensayar mucho antes de las fechas. Siempre estamos proponiendo listas nuevas, temas nuevos, diferentes enganches, tratamos de hacerlo bastante entretenido, tanto para nosotros como para el público. Buscamos eso, que nunca sea el mismo show.

— ¿Cómo es trabajar en conjunto como banda a la hora de componer música?

Brian Brapis: A la hora de componer, la verdad es que vamos al estudio bastante. Varios de los chicos componen y tienen su estudio donde producen y hacen beats, entonces a veces la idea nace directamente de alguno de los chicos compuso en la casa, llega y plantea un beat. Otras veces nos juntamos a componer con una idea previa, con una maqueta. También hacemos camps, viajamos unos días, nos encerramos a componer, a tocar y a sacar beats y hacer canciones.

— ¿Hay diferencia entre tocar en Rosario, donde son locales y están con su gente, y venir a Buenos Aires donde la movida es mucho más grande y variada?

Brapis: La verdad que sí, allá nosotros ya tenemos un público fiel, un público firme y podría decir de que, a la hora de ir a tocar a un show en vivo, es como el público más fuerte que tenemos. O sea, donde quizás va más gente a vernos. Por otro lado, acá hay mucho para conquistar, mucho para construir. Desde la escena, desde los músicos colegas, desde la cantidad de artistas que hay, como también la estructura que hay acá para ir a tocar a lugares, para poder seguir creciendo. La verdad que no sirve venir, nos enriquece un montón y fue algo que fuimos construyendo de a poco.

Siempre desde que arrancamos con la banda supimos que parte del camino era venir y hacerse acá también. Desde 2018 que venimos a tocar y la verdad que, con el pasar de los años, fuimos creciendo. Con mucho trabajo, con mucha constancia, con mucha dedicación y querer estar acá presente. Si bien somos de Rosario y nos gusta embanderar la ciudad, estamos re contentos de poder estar encabezando el Argenbars.

—¿Por qué apostaron a un género musical en el que no suele ser tan común tocar instrumentos y es más frecuente tener un beatmaker?

Brapis: Nos gustaba este tipo de música. Algunos, Franco por ejemplo, quizás no estaba tan adentrado en el género antes de conocernos, pero sí habían otros géneros o otras cosas que nos vinculaban también. El hip hop tiene eso de que tiene un poco de todos los géneros. Entonces siento que nos sirvió desde ese lugar. Éramos todos distintos, teníamos distintos bagajes, veníamos de distintas escuelas, pero quizás generacionalmente el hip hop atravesó toda esta generación. Yo, como rapero, siento que me desarrollé y aprendí mucho más de lo musical, a desarrollar mi oído, trabajar en la escucha mucho más allá del rap en sí, y del lirismo que, hasta ese entonces, era donde estaba más abocado.

Siento que nos enriqueció y desde mi lugar, con respecto a los chicos que tenían toda esa data musical, y todo ese criterio que quizás yo lo fui ganando con el tiempo. Ellos quizás también en viceversa, con el tema del rap, pude también transmitirle un poco de lo que yo sabía, lo que a mí me gustaba y junto a lo que a ellos les gustaba, fuimos generando el criterio que ahora va más allá del rap. Yo también me desarrollé mucho más como cantante, una vez que me introduje en la banda. Siento que fue algo que se fue generando, pero que también nos fuimos dando el uno al otro como banda.

—¿Cuál es su vínculo con el resto de los artistas que forman parte del Argenbars? ¿Cómo es compartir escenario con colegas del mismo género?

Franco Olima: Con la mayoría tenemos relación. La verdad que acá tenemos un gran recibimiento de los músicos locales, eso está buenísimo. Nos aporta un montonazo y compartir con ellos está realmente bueno. Es un gran mimo. También encabezar ese festival, con ellos que son todos tremendos músicos y tremendo artistas, y que se genere un poco esto. Si bien creo que son somos todos de la rama de hip hop, cada uno tiene como su nicho, su público. Cada artista tiene algo para cautivar al público del otro, eso creo que está buenísimo.

—Tienen varias colaboraciones, ¿cómo surgen y cómo es ponerse de acuerdo tanto entre ustedes como con los otros artistas?

Brapis: Creo mayoría de los feats que hicimos fueron todos una iniciativa nuestra. Por lo menos en los discos, generalmente pusimos el ojo y por suerte pusimos el tiro ahí. Tuvimos la suerte de que también colaboramos en un 95% de los casos con gente que ya conocíamos, con artistas que ya teníamos buen vínculo. Como Frane, Urbanse, Acru, que son artistas con los que ya teníamos una cercaní. Pero obviamente que lo hablamos entre todos. Tenemos mucho respeto por el criterio de cada uno. Tratamos de que cada decisión que tomamos con respecto a la banda que estemos los cinco de acuerdo. No se logra en el 100% de los casos, pero en este caso, en el de tener una colaboración o algo así tan importante, sí.

—¿Cómo describirían que es un show de Caliope Family para quienes todavía no los vieron en vivo? ¿Qué pueden esperar de su presentación en el Argenbars?

Franco Olima: Va a haber una mixtura de todo, a a haber un poco de soul, un poco de R&B, un poco de rap, algo un poco más rockero también.

Brapis: Algo un tanto fino desde lo instrumental, en sus picos más bajos, donde tocamos más R&B o vamos más por el soul. Y por momentos se pone un poco más rockero, un poco más fuerte, un poco más duro.

El show es como una ola, sube y baja, por momentos rompe, después se vuelve a calmar. Es como intentar generar momentos durante una hora más o menos, como tratar de llevarte por un caminito, por una historia que tiene sus momentos más calmos y sus momentos más altos. Es como llevarte por un camino que no sabés qué va a suceder.

Dónde y cuándo será el Argenbars 2024

La nueva edición del festival Argenbars será este viernes 6 de septiembre en el Teatro Vorterix de Buenos Aires. Las entradas están a la venta a través de AllAccess.