Dillom sorprendió con un homenaje a los Ramones en su show en el Movistar Arena

Con tan solo 23 años, Dillom ya es uno de los artistas consagrados de esta nueva generación de músicos argentinos. Comenzó en el trap pero, poco a poco, decidió mostrar sus influencias: punk, rock nacional e internacional. Con dos discos en su haber, el rapero se supo ganar un lugar de privilegio entre las grandes figuras de la música nacional actual.

Este fin de semana, Dillom se presentó con dos fechas totalmente sold out en el Movistar Arena de Buenos Aires. Así como lo hizo a mitad de este año en el Luna Park, el rapero conquistó nuevamente a la audiencia con su show de terror.

Dillom en el Movistar Arena Foto: @la.team_agency

El homenaje de Dillom a los Ramones en el Movistar Arena

En la primera de las dos fechas, Dillom contó con dos grandes invitados: Lali y Wos. Sin embargo, en la segunda función, el músico estuvo solo frente a su gente, acompañado únicamente por su banda.

A pesar de estar enfermo, Dillom supo entretener al público durante más de una hora y media de show. Con su característica performance —donde saca su lado más teatral y se divierte en el escenario mientras va interpretando diferentes actos de la historia de terror que narra Por Cesárea— el artista mantuvo cautiva a la audiencia sin la ayuda de invitados sorpresa.

Esta vez, la sorpresa la preparó él mismo: un cover de los Ramones. El argentino decidió rendirle homenaje a la icónica banda neoyorquina e se animó a interpretar la que, para muchos, es su mejor canción: “My Brain Is Hanging Upside Down (Bonzo Goes to Bitburg)”.

Con una puesta en escena contundente, su carisma y talentosos músicos a su lado, Dillom volvió a demostrar por qué es una de las grandes revelaciones de esta nueva generación de artistas. Tanto su discografía como sus influencias son de los más variadas, y eso queda reflejado en su audiencia.

Dillom en el Movistar Arena Foto: @la.team_agency

Entre su público hay desde niños hasta adultos, conviven metaleros y fanáticos del trap, gente que lo ve por primera vez y fieles seguidores que tienen hasta sus propios chistes internos con su ídolo. Si con su primer disco, Post Mortem, Dillom irrumpió en la escena con un aire fresco e innovador, este nuevo proyecto es el nacimiento de un nuevo fenómeno popular. Eso sí, Por Cesárea.