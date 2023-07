Liga Bazooka anunció una nueva jornada internacional: cuándo será y precios de entradas

La Liga Bazooka anunció una nueva jornada. La quinta fecha de la competencia de batallas escritas tendrá como protagonistas a figuras locales e internacionales. Por primera vez, un representante argentino enfrentará a un battlecat mexicano. Además, habrá cruces con reconocidos MCs de España y Chile.

Después de sacudir el Teatro Opera con su primera edición internacional, la Liga Bazooka vuelve a la Calle Corrientes. En esta oportunidad la cita será en el emblemático Teatro Broadway. La quinta jornada se realizará el domingo 24 de septiembre a partir de las 18hs.

Liga Bazooka anunció una nueva fecha internacional: cuándo será y precios de entradas Foto: Instagram

Además de la batalla estelar entre Chili Parker y Eptos, esta nueva internacional ofrecerá la reposición del enfrentamiento entre Stuart y Sweet Pain. Un duelo inédito entre dos reconocidos freestylers que no se pudo dar en la edición deluxe pasada.

El line up se completa con Brillante vs El Menor y Replik vs Teorema. Los dos representantes argentinos se medirán contra los chilenos

Las cuatro batallas de la jornada 5 de Liga Bazooka

EPTOS UNO VS CHILI PARKER: Desde el regreso de la Liga Bazooka se ansía por ver un cruce de Argentina vs México. Los mexicanos poseen la distinción de ser el país hispanohablante con más trayectoria e historia alrededor de las batallas escritas. El esperado enfrentamiento será la batalla estelar de la quinta jornada. Chili Parker, referente argentino y asiduo protagonista de la Bazooka, se enfrentará a Eptos Uno, un histórico MC mexicano con mucha experiencia en la materia.

SWEETPAIN VS STUART: El enfrentamiento que quedó pendiente en la tercera jornada. Un duelo de ingenio. Stuart, freestyler que ya demostró su capacidad para escribir rimas siendo una de las revelaciones en la segunda edición de la Bazooka, se mide ante SweetPain, caracterizado por su intelecto y la manera en que transmite su rap. Estilos similares que prometen un duelo único.

EL MENOR VS BRILLANTE: Brillante volverá a exhibir sus técnicas en el escenario de la Liga Bazooka. Su rival en esta oportunidad será El Menor que, aunque contó con pocos días para prepararse para la batalla, dejó grandes highlights en su participación en el Teatro Ópera. Un argentino que nunca defrauda contra un chileno que promete perfeccionar sus rounds al contar con más tiempo de preparación.

TEOREMA VS REPLIK: Una batalla de energías. Replik, el escritor más viral de la liga (acumula más de dos millones de visualizaciones en YouTube entre sus dos presentaciones), se enfrenta a Teorema, uno de los mayores referentes del freestyle chileno que tendrá su debut en escritas. El contraste entre ambos en la forma de moverse en el escenario y la manera de rapear aseguran seis rounds únicos.

Precios de entradas para la Liga Bazooka

Los precios de las entradas para la jornada 5 de la Liga Bazooka que se realizará en el Teatro Broadway varían según la ubicación. El valor de los tickets van desde $4.500 + cargo por servicio hasta $10.000 + cargo por servicio. Pueden adquirirse a través de la página web de Ticketek.