Lenny Kravitz se suma a Rihanna y cantará durante la ceremonia de los Premios Oscar 2023

Este domingo 12 de marzo se llevará a cabo la entrega de los Premios Oscar 2023 en el Dolby Theatre de Ovation Hollywood. Durante la ceremonia, Rihanna subirá al escenario para interpretar la canción “Lift Me Up” de Black Panther: Wakanda Forever. Quien también ha sido confirmado como uno de los artistas que actuarán en vivo es Lenny Kravitz.

Por su parte, Rihanna recibió por primera vez una nominación a los Premios Oscar este año y compite con Lady Gaga en la categoría Mejor Canción Original. Además, esta será la primera vez que se presente en vivo durante una entrega de premios desde su última actuación en los Grammy 2018.

El show vanguardista de Rihanna en el Super Bowl. (AP)

La artista de Barbados viene de hacer un regreso triunfal durante el halftime del Super Bowl, en donde acaparó toda la atención con un repaso por todo su repertorio y contundente puesta en escena. Además, anunció su segundo embarazo junto al rapero A$AP Rocky.

En cuanto a las canciones originales nominadas a los Premios Oscar, además de “Lift Me Up” compiten: “Applause” de Tell It Like a Woman (música y letra de Diane Warren), “Hold My Hand” de Top Gun: Maverick (música y letra de Lady Gaga y BloodPop), “Naatu Naatu” de RRR (música de MM Keeravani; letra de Chandrabose) y “This Is A Life” de Everything Everywhere All at Once (música de Ryan Lott, David Byrne y Mitski; letra de Ryan Lott y David Byrne).

Lenny Kravitz se presentará en los Premios Oscar 2023

Otro de los confirmados para cantar en vivo durante los Premios Oscars 2023 es Lenny Kravitz. El cantante, compositor y productor estadounidense formará parte de la 95º entrega de galardones. Según lo que se ha dado a conocer desde las redes sociales oficiales de The Academy, el músico se encargará de actuar durante el tributo “In Memoriam”.