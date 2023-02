Premios Oscar 2023: cuándo, a qué hora y dónde ver la ceremonia en vivo.

Cada vez falta menos para la llegada de los Premios Oscar 2023. La gala de la 95° edición de los premios de la Academia de Hollywood será el próximo domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Una fecha que mantiene la ilusión tras la nominación de “Argentina, 1985″ en la categoría a “Mejor Película Extranjera”.

Esta edición llega después de que Will Smith se llevara todas las miradas tras su bofetada a Chris Rock. Un momento que marcó la carrera del actor y que llevó a que se hablara de la entrega de premios días después.

El momento exacto de la bofetada de Will Smith a Chris Rock en el escenario. Foto: @FreddysWorldd

Dónde ver los Premios Oscar 2023 en Argentina

Habitualmente, la señal TNT transmite los premios Oscar en vivo. Sin embargo, este año se suma la posibilidad de verlos a través de la plataforma de streaming de HBO Max.

Los Premios Oscar se podrán ver en vivo a través de la plataforma de streaming HBO Max. Foto: HBO Max

A qué hora ver los Premios Oscar 2023 en Argentina

La ceremonia comenzará a las 8 p.m. hora del este de Estados Unidos (22 hs. en Argentina).

Quién será el conductor de los Premios Oscar 2023

El presentador de esta nueva edición de los premios será Jimmy Kimmel. Será su tercera vez como presentador del evento, la última fue en 2018.

Jimmy Kimmel fue el último presentador de los premios en los años 2017 y 2018.

Premios Oscar 2023: quiénes compiten contra Argentina, 1985

La película dirigida por Santiago Mitre compite contra diferentes producciones internacionales a “Mejor película Extranjera”. Alguns de estas se pueden ver a través de diferentes plataformas de streaming.

Argentina, 1985 (Argentina)

Sin novedades en el frente (Alemania)

Close (Bélgica)

The Quiet Girl (Irlanda)

EO (Polonia)

Argentina, 1985 busca ganar un Premio Oscar.

Cuáles son los grandes favoritos en los Premios Oscar 2023

Si hay una producción que ha hecho hablar a la crítica para bien o para mal esa es la popular película independiente de ciencia ficción de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, “Everything, Everywhere, All at Once”, la cual llega como la más nominada y compite en 11 categorías.

Everything Everywhere All at Once. Foto web.

Le sigue de cerca la comedia oscura de dos amigos irlandeses en pleito “The Banshees of Inisherin”, con nueve nominaciones, un total igualado por la película de la Segunda Guerra Mundial, “Sin novedades en el frente” de Netflix, la cual se posiciona como la gran competencia de “Argentina, 1985″ en su categoría.

"Sin novedades en el frente" compite en la misma categoría de "Argentina, 1985". (Foto: Netflix)

Si entramos a hablar sobre la categoría de “Mejor Actriz” y “Mejor Actor”, Michelle Yeoh (Everything) podría tener una ligera ventaja sobre Cate Blanchett (Tár) por el primero de estos. Sin embargo, en la de mejor actor es más difícil definir, ya que nos encontramos con nombres como el de Brendan Fraser (La ballena), Colin Farrell (Banshees) y Austin Butler (Elvis) en la terna.