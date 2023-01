Seis teorías conspirativas detrás de los Premios Oscar que son virales en las redes.

En marzo se premiará a lo mejor del séptimo arte. En la 95ª edición de los premios de la Academia de Hollywood no solo resurgen muchas estrellas, sino que también muchas teorías conspirativas creadas por los fans. A continuación te contamos 6 historias que andan rondando en las redes sociales.

6 teorías conspirativas de los Oscars:

El origen del apodo “Los Oscars”: si bien la premiación en realidad se denomina Premios de la Academia, su apodo son los Oscars. Sin embargo, la historia de como surgió este nombre es todo un misterio. si bien la premiación en realidad se denomina Premios de la Academia, su apodo son los Oscars.

Una de estas historias cuenta que la bibliotecaria y directora ejecutiva de la Academia, Margaret Herrick, pensó que la estatuilla se parecía a su tío Óscar. Y así lo dijo, y a partir de ese momento, los miembros de la Academia comenzaron a llamarla Oscars. Otra de las teorías de este nombre es que Bette Davis asegura que este apodo se debe en honor a su primer marido, Óscar Nelson.

Pero también hay una tercera posibilidad. Dónde la estatuilla dorada podría haber pasado a ser Óscar cuando Eleanor Lilleberg, secretaria ejecutiva de Louis B. Mayer, afirmó: “¡Se parece al rey Óscar II!” (en referencia al antiguo monarca sueco)

Leonardo DiCaprio saboteó los premios: muchos seguidores de la premiación creen que DiCaprio saboteó los premios para obtener la estatuilla a Mejor Actor por la película The Revenant en 2016, donde se vengó de la Academia.

Después de que los sobres se mezclaran y La La Land fue nombrada erróneamente ganadora de la mejor película el año pasado, algunos espectadores estaban convencidos de que había sido una broma de DiCaprio.

Algunos espectadores sugirieron que DiCaprio, quien le otorgó a Emma Stone su premio de mejor actriz, no le dio su tarjeta a la actriz cuando ganó. Y alegaron que DiCaprio saboteó el anuncio de mejor película al darle a Warren Beatty la tarjeta de mejor actriz.

Marisa Tomei no merecía ganar una estatuilla: se piensa que Jack Palance supuestamente había cometido un error al momento de leer su nombre en el sobre en 1993.

Circularon distintas versiones, o que estaba muy borracho o muy drogado para leer y dijo el nombre de Tomei al azar, o que fue el único que recordó porque fue el último que se enunció al repasar las nominadas. Desde ese momento comenzó la leyenda que persiguió a Tomei por el resto de su carrera, hasta el día de hoy.

Ganar el Oscar arruina tu carrera: Halle Berry ganó como mejor actriz en 2002 por Monster’s Ball y se convirtió en la primera afroamericana en obtener la estatuilla. Pero luego de haberla ganado, si carrera se vino en pique.

En 2004, protagonizó Gatúbela en la pantalla grande y su actuación le valió un premio Razzie a la peor actriz. Además de que esa fue su primera y única vez nominada a los Oscars.

Otra víctima fue Mira Sorvino, que se llevó el galardón a mejor actriz de reparto en 1995 por su papel en la película de Woody Allen, El Poder de Afrodita. Para luego terminar en la lista negra de Hollywood.

Aunque esta teoría tiene sus fallas. Actualmente, la actriz que interpretó a Gatubella participa no solo en series y películas de distintas plataformas, sino que también consigue mucho éxito en las mismas. Un ejemplo de esto es la producción Herida, que se postuló como una de las películas más vistas del 2021.

Por otro lado, la actriz Mira Sorvino contó que se alejó de los reflectores debido al acoso que sufrió por parte de Harvey Weistein. El abuso de Weinstein hacia Sorvino no fue solo sexual, sino que logró que la actriz, junto con otras compañeras de profesión, entrasen en una lista negra que destruyó sus carreras.

El Oscar arruina tu matrimonio: se cree que cuando una mujer gana el premio a mejor actriz, se separara de su pareja al poco tiempo. Esta superstición se remonta al viejo Hollywood, cuando las ganadoras a mejor actriz Bette Davis (en 1936, por Dangerous) y Ginger Rogers (en 1941, por Kitty Foyle) se divorciaron de sus maridos a pocos meses de haber ganado la estatuilla.

A estas dos actrices se suman; Reese Witherspoon, quien se separó de su marido en 2006, después de su victoria para Walk the Line, Kate Winslet se separó de su esposo en 2009 tras ganar por The Reader, y Sandra Bullock, de Jesse James después de su victoria en 2010 por The Blind Side.

Pero la teoría no se cumple siempre, actrices como Meryl Streep, Penélope Cruz y Anne Hathaway han seguido sus relaciones a pesar de haber ganado el Oscars.

Disney tiene comprada la nominación de Mejor Película Animada: actualmente, la empresa de animación ha ganado 22 Oscars en total. Pero ¿Merecían ganar todos esos premios?

Esta creencia cobró fuerza cuando Encanto gano la categoría a Mejor Película Animada en 2022 contra una de las favoritas del público, Los Mitchells vs. Las Máquinas. Esto había ocurrido en ediciones anteriores, cómo por ejemplo; 2010, Up le robaba la estatuilla a Coraline en esa categoría, o en 2015, cuando Grandes héroes ganaba por encima de la secuela de Como entrenar a tu Dragón, entre otros.

Por lo tanto, de 21 ediciones que se han celebrado hasta ahora, 14 de las estatuillas han ido por defecto a un Disney. Demostrando que esta categoría la dominan con facilidad. Pero esta superstición se podría romper este año, ya que uno de sus grandes competidores es Pinocho de Guillermo Del Toro, quien no solo cuenta con una crítica positiva, sino que también es una de las favoritas del público.