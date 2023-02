Premios Oscar 2023: Las nominadas a Mejor Actriz Protagonista

El 12 de marzo llega la 95° edición de los Premios Oscar, los premios otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos a las mejores producciones nacionales e internacionales.

En Argentina, esta edición es una de las más esperadas de la historia, ya que, Argentina, 1985 de Santiago Mitre y protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani se encuentra nominada a Mejor Película Internacional.

A tan solo unos días de la ceremonia, te adelantamos quiénes son las nominadas a una de las ternas más importantes de la noche: Premio Oscar a Mejor Actriz Protagonista.

¿Quiénes son las nominadas a Mejor Actriz Protagonista de los Premios Oscar 2023?

Cate Blanchett por TÁR

Ana de Armas por Blonde

Andrea Riseborough por To Leslie

Michelle Yeoh por Todo a la vez en todas partes

Michelle Williams por Los Fabelman

¿Quiénes son las nominadas a Mejor Actriz de Reparto en los Premios Oscar 2023?

Angela Bassett por Black Panther: Wakanda Forever

Jamie Lee Curtis por Todo a la vez en todas partes

Kerry Condon por Almas en pena de Inisherin

Hong Chau por The Whale

Stephanie Hsu por Todo a la vez en todas partes

¿Quiénes son los nominados a Mejor Actor Protagonista en los Premios Oscar 2023?

Brendan Fraser por The Whale

Austin Butler por Elvis

Collin Farrell por The Banshees of Inisherin

Bill Nighy por Living

Paul Mescal por Aftersun

¿Quiénes son los nominados a Mejor Actor de Reparto en los Premios Oscar 2023?

Ke Huy Quan por Todo a la vez en todas partes

Brian Tyree Henry por Causeway

Judd Hirsh por Los Fabelman

Brendan Gleeson por Almas en pena de Inisherin

Barry Keoghan por Almas en pena de Inisherin

Sin novedad en el frente

Almas en pena de Inisherin

Avatar: El sentido del agua

Elvis

Todo a la vez en todas partes

Los Fabelman

TÁR

Top Gun: Maverick

El triángulo de la tristeza

Ellas hablan

Sin novedad en el frente

Argentina, 1985

Close

EO

The Quiet Girl

¿Quién fue la primera actriz en ganar un Premio Oscar?

La primera actriz en ganar un Premio Oscar fue Janet Gaynor, quien recibió tres estatuillas en la misma terna: por su papel de Diane en El séptimo cielo, Indre en En ángel de la calle y su interpretación de Angela en el gran film Amanecer.

Los tres reconocimientos para Gaynor en la misma categoría se explican por el hecho de que, en un principio, los nominados de una terna eran evaluados y condecorados por todos sus trabajos realizados en el último año.

¿Quién fue el primer actor en ganar un Premio Oscar?

El primer actor en ganar un Premio Oscar fue Emil Jannings, por su actuaciones en The Last Command y en The Way of All Flesh.

Sin embargo, el actor de origen suizo tuvo que regresar a Europa antes de la ceremonia, por lo que la Academia decidió darle las estatuillas antes.