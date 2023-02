Premios Oscar 2023: curiosidades sobre la gala que premia lo mejor del cine.

Este domingo 12 de marzo se celebrará la 95° edición de los Premios Oscar 2023, el cual galardona a lo mejor de la industria cinematográfica. Te contamos todo lo que hay que saber antes del evento que tendrá lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Premios Oscar Foto: Gentileza/TN

Curiosidades sobre los Premios Oscar

Por qué se llama Oscar: la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas es quien está detrás de esto, y fue la misma que adopó el nombre “Oscar”, pero recién a diez años de la primera entrega en 1939. El nombre se debe a que la bibliotecaria de la institución Margaret Herrick , que luego fue directora ejecutiva, dijo que el trofeo se parecía a su tío Oscar .

Cuánto pesa y vale la estatuilla: la estatuilla es de bronce sólido bañada en oro de 24 quilates . Mide 34 centímetros y pesa 3,8 kilos . Según el sitio web de servicios financieros WalletHub, cada una de ellas tiene un valor de 400 dólares.

Cuántos galardones se han entregado: más de 3.240 trofeos se han entregado desde 1929.

Quiénes son las figuras con más nominaciones: Meryl Streep con 21 lidera las nominaciones es la que más nominaciones. Le sigue Jack Nicholson con 12.

Meryl Streep la actriz con más nominaciones de Premios Oscar.

Por otra parte, el integrante de la industria cinematográfica en ganar más reconocimiento es Walt Disney, quien recibió 22 y cuatro honoríficos. Katharine Hepburn ganó la mayor cantidad de premios de actuación, cuatro, mientras que Daniel Day-Lewis es el único en ganar tres trofeos a mejor actor.

Walt Disney.

Cuánto cuesta la ceremonia de los Premios Oscar: Según WalletHub, se estima que el costo total de la ceremonia es de 44 millones de dólares, incluyendo 24.700 dólares solo para la alfombra roja.

Cuándo son los premios Oscar 2023

La entrega de los Oscar 2023 se celebrará el domingo 12 de marzo en el Teatro Dolby en Los Ángeles. La ceremonia comenzará a las 8 p.m., hora del este de Estados Unidos, y se transmitirá en vivo por el canal ABC en Norteamérica y TNT en Latinoamérica.

Los premios de la Academia 2023 serán el próximo 12 de marzo. Foto: Google

Cuáles películas compiten contra Argentina, 1985 en los Premios Oscar 2023 y dónde verlas

Argentina está en expectativa por saber el destino de la película Argentina, 1985, la cual está nominada junto a otras 4 producciones a “Mejor película internacional o extranjera”. Cabe destacar que no todas las películas nominadas están en plataformas de streaming. De las cinco destacadas a esta categoría, hay tres que se pueden ver online, aunque se espera que con la nominación todas lleguen a alguna plataforma o a sala de cine para poder verlas antes de la entrega de premios.

Argentina, 1985 (Argentina): Prime Video.

Sin novedad en el frente (Alemania): Netflix.

Close (Bélgica)

The Quiet Girl (Irlanda): Mubi.

EO (Polonia)

Argentina, 1985 fue nominada a los premios Óscar como mejor película extranjera

Premios Oscar 2023: quiénes cantarán en vivo

Las nominadas a mejor canción suelen ser presentadas en vivo, aunque nada ha sido confirmado todavía. Los nominados de este año incluyen a Rihanna por Lift Me Up de Black Panther: Wakanda Forever; Lady Gaga por Hold My Hand de Top Gun: Maverick y Kala Bhairava por Naatu Naatu de RRR.