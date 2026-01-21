Lejos de la música, Emilia Mernes mostró su nueva vida en Nueva York con Duki: ¿qué fue a estudiar?

Emilia Mernes arrancó el 2026 con una decisión clara: bajar un cambio y apostar al crecimiento personal. Lejos de los escenarios y del ritmo frenético de la música, la artista armó las valijas y se instaló en Nueva York junto a Duki para estudiar inglés y vivir una experiencia distinta.

Desde sus redes sociales, la entrerriana mostró cómo transita el invierno en la ciudad que nunca duerme. Calles nevadas, paseos urbanos, tiempo en pareja y momentos de estudio marcaron el pulso de un viaje que rápidamente captó la atención de millones de seguidores.

La pareja viajó a Nueva York con fines educativos.

“Estudiando en la ciudad que nunca duerme muy bien acompañada”, escribió Emilia en Instagram, junto a una seguidilla de fotos que reflejan complicidad y disfrute. La respuesta de Duki no tardó en llegar y fue directa al corazón: “TE AMO MI COMPAÑERA DE AVENTURASSS”.

La cantante viajó para perfeccionar su inglés.

La elección de Nueva York no fue casual. Además del atractivo cultural y urbano, la pareja viajó con un objetivo concreto: perfeccionar el segundo idioma. En una de las imágenes más comentadas, Emilia mostró su escritorio de estudio con cuadernos, lápices de colores, una notebook abierta y un cartel en la pared que decía “Speak like a local”.

Emilia Mernes y Duki viajaron a Estados Unidos

Más allá del aprendizaje, el viaje dejó ver una faceta más íntima de la pareja. Emilia compartió postales caminando por Manhattan, sonriendo entre rascacielos y disfrutando del invierno con looks de alto abrigo. Tapados largos, piel sintética, gorros y bufandas acompañaron cada recorrido por la ciudad.

La cantante mostró fotos en sus redes.

Duki, fiel a su estilo, optó por outfits más relajados y urbanos. Camperas acolchadas, buzos oversize y gorros de lana fueron parte de su uniforme invernal, siempre al lado de Emilia y lejos del personaje escénico.

Duki en Nueva York.

El álbum digital también incluyó escenas cotidianas: entrenamientos juntos en el gimnasio, cenas románticas con platos de pasta y copas de vino, selfies distendidas en la cama rodeada de apuntes y caminatas sin apuro bajo la nieve.

La cantante se mostró estudiando.

Lejos de la exposición habitual, Emilia mostró una versión más real y tranquila. No hubo anuncios musicales ni adelantos de discos, sino una apuesta al aprendizaje, al vínculo y al disfrute de lo simple.