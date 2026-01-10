El polémico gesto de Emilia Mernes en pleno show que causó controversia: “Insultó a su…”

Emilia Mernes cerró el 2025 como una de las artistas argentinas más populares del momento. Shows agotados, hits que no paran de sonar y una presencia constante en redes. Pero en las últimas horas no fue una canción lo que la puso en tendencia, sino un video rescatado por MTV que volvió a generar polémica.

La cuenta oficial del canal recordó algunos de los clips más virales del año y entre ellos apareció una anécdota de Emilia arriba del escenario. El fragmento pertenece a una charla distendida donde la cantante contaba un error técnico durante uno de sus shows, cuando creyó estar hablándole solo a su equipo… pero todo el estadio la escuchó.

“Yo tengo talkback en mi micrófono. Cuando necesito volumen aprieto el talkback, se mutea para afuera y solo me escucha mi equipo”, explicó Mernes. Sin embargo, esa noche algo falló. “Termina Jetset, la canción que tenemos con Nathy Peluso… y tenía que haber blackout. Y digo: ‘Blackout, blackout, la concha de la lora’”, relató entre risas.

La reacción de los usuarios en las redes sociales tras el comentario de Emilia Mernes

La artista de Nogoyá no es ajena a la exposición. Desde que explotó con sus primeros hits, cada gesto, frase o movimiento suyo se analiza al detalle. Con una carrera construida a base de disciplina, control artístico y un fuerte vínculo con su equipo, Emilia siempre se mostró exigente puertas adentro.

Las críticas a Emilia Mernes.

En el mismo clip, la cantante lo reconoce sin vueltas: “Yo estoy en todos los detalles. Soy bastante pesada, ¿viste?”. Para muchos, esa frase explica el contexto del insulto que se escuchó en vivo. Para otros, no alcanza.

En redes, las opiniones se dividieron rápido. Algunos usuarios la defendieron y hablaron de frustración laboral. “Ella no insultó a su equipo, fue como un insulto de frustración”, escribió una seguidora. Otros fueron más duros: “¿Pero así le habla a la gente de su equipo? Mmm…”, cuestionaron.

Los comentarios en el video.

También hubo quienes se lo tomaron con humor. Comentarios como “Tolbak me destruye”, “me duele la panza de la risa” o “de la nada eran todos correctos” se multiplicaron. Incluso muchos admitieron no saber qué era el famoso sistema de talkback.