El negocio inmobiliario de Emilia Mernes que generó polémica: de qué trata Perra Exclusive S.A.

Emilia Mernes volvió a ser tendencia, pero esta vez no por un estreno, un show ni un look viral. A pocos días de comenzar el 2026, la artista quedó en el centro de la conversación por una decisión empresarial que descolocó a muchos de sus fans y activó todo tipo de especulaciones.

Según se publicó en el Boletín Oficial, la cantante creó Perra Exclusive S.A., una sociedad anónima con la que ingresará de lleno al negocio inmobiliario. El dato no pasó desapercibido: para algunos, se trata de una jugada estratégica; para otros, una señal de que podría estar tomando distancia de la música.

La noticia de viralizó en las redes.

La empresa fue constituida el 18 de diciembre de 2025, tiene domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y una duración prevista de 99 años. Emilia posee el 95% del paquete accionario y figura como directora suplente, mientras que la presidencia quedó en manos de su madre, Liliana Gabriela Rueda. La inversión inicial declarada asciende a 30 millones de pesos.

La cantante tendrá un nuevo proyecto vinculado al rubro inmobiliario.

El nombre de la sociedad también llamó la atención. Perra Exclusive S.A. remite de forma directa al universo artístico de Emilia y hace referencia a su tema Exclusive.mp3, lo que para muchos confirma que, aunque el rubro sea otro, la identidad de la artista sigue presente.

Emilia Mernes empresaria: qué hará Perra Exclusive S.A.

La estructura de la empresa habilita a operar en casi todos los eslabones del real estate. Según los documentos oficiales, la sociedad podrá comprar, vender y alquilar inmuebles, desarrollar proyectos residenciales, comerciales e industriales, administrar propiedades y consorcios, e incluso participar en financiamiento de obras.

La cantante se tomó un descanso de los escenarios.

También queda habilitada para actuar como intermediaria inmobiliaria, brindar asesoramiento urbanístico, realizar estudios de mercado y análisis de viabilidad. Uno de los puntos que más sorprendió es la posibilidad de otorgar créditos, buscar financiamiento y asociarse con entidades financieras o con otros desarrolladores del sector.

Además, la firma podrá organizar ferias, exposiciones y eventos vinculados al mercado inmobiliario, e investigar nuevas tecnologías y tendencias aplicadas al rubro. Por ahora, no se informaron proyectos concretos en marcha, pero la estructura legal ya está lista para operar.

Emilia Mernes y su mamá.

En redes, las reacciones fueron inmediatas. Algunos celebraron la decisión y destacaron la importancia de diversificar ingresos en una carrera tan exigente como la musical. Otros cuestionaron el rumbo y se preguntaron si Emilia se está “alejando” de su faceta artística.

La cantante lleva una imagen de su perra Roma.

Lo cierto es que no es su primer paso como empresaria. En junio de 2025, junto a su madre, había creado Grupo Ñe S.A., una firma dedicada a la producción de espectáculos y contenidos audiovisuales, directamente vinculada a su carrera musical.