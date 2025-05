¿Le propuso casamiento? La confesión de L-Gante sobre los planes que tenía con Wanda Nara: “Formar una familia”

L-Gante no esquiva las preguntas y suele hablar sin vueltas. Esta vez, el referente de la cumbia 420 abrió su corazón en una entrevista con La Nación y sorprendió con una confesión sobre Wanda Nara. Lejos del escándalo, eligió contar cómo vivió su relación con la empresaria y qué lo aleja hoy de ese vínculo.

“Hay algo que no se termina de concretar. Quisiera estar al cien por ciento en mi relación con ella y hasta que no pase no me siento seguro para apostar”, dijo. Y, como si fuera poco, confirmó lo que muchos ya sospechaban: “Estábamos en un tiempo en el que ya estábamos hablando de casamiento y se mencionó formar una familia”.

La historia mediática de L-Gante y Wanda Nara que nunca pasó desapercibida

Desde el primer momento, el vínculo entre L-Gante y Wanda generó revuelo. Entre gestos públicos, posteos sugerentes y encuentros sorpresa, el ida y vuelta entre ambos ocupó más de un titular. Aunque intentaron mantener cierta privacidad, la exposición fue inevitable y eso, según el propio músico, les jugó en contra.

“Es triste, es medio raro. Digo raro porque nunca termino de sentirme firme en la relación por la misma situación en la que estamos y la exposición que nos vuelve locos”, explicó. A eso se suman los temas personales y legales que ambos enfrentan, y que, según él, también pesaron en la decisión de distanciarse.

“No estamos hablando de infidelidad ni nada, lo que buscamos es hacer las cosas bien y prolijas. Puede ser un estrés mío y de ella, algo simple”, detalló, bajándole el tono a las versiones que rodearon la ruptura.

Más allá de las idas y vueltas, L-Gante fue claro con lo que espera en una relación: “Yo tengo un solo requisito: que lo que se dice el primer día se mantenga hasta lo último. Eso, que sea real”.

Por ahora, el cantante se muestra enfocado en su carrera y su hija Jamaica, fruto de su relación con Tamara Báez. Pero no cierra la puerta a una posible reconciliación con Wanda. “Tenemos sentimientos, sabemos lo que sentimos el uno por el otro y tenemos que saber manejarlo”, remarcó.