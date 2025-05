Quién es el hombre que asegura ser el padre biológico de L-Gante y cómo conoció a su mamá.

Luego de que Miguel Ángel Prosi confesara públicamente que no es el padre biológico de L-Gante, un hombre llamado Mario decidió hablar por primera vez y sostuvo que podría ser el verdadero padre del cantante.

El cantante sigue arrestado y su padre habló sobre lo que le puede esperar.

En una entrevista exclusiva con Juan Etchegoyen para Mitre Live, Mario contó que en 1999 habría tenido una relación con Claudia Valenzuela, la madre del artista, y compartió detalles hasta ahora desconocidos.

La historia oculta de Claudia Valenzuela con el supuesto padre de L-Gante

Mario, un hombre de 59 años que reside en José León Suárez, aseguró que conoció a Claudia Valenzuela a mediados de 1999, y que rápidamente entablaron un vínculo muy cercano.

“La conocí en San Martín, en la zona de José León Suárez. Empezamos como amigos, charlábamos, me contaba que tenía tres hijos. Yo estaba separado en ese momento”, recordó sobre esos días.

De acuerdo con su testimonio, la relación se extendió durante unos 20 días y, durante ese tiempo, mantuvieron encuentros íntimos sin ningún tipo de protección.

Mario también compartió cómo fue el inicio de su relación con Claudia Valenzuela y recordó con detalle el momento en que todo comenzó. “Yo siempre me dirigí a ella con respeto y un día viernes me acuerdo fui a llevar un trabajo a un lugar y la vi a Claudia. Le dije que me iba a hacer un trabajo y ella me dice ´te acompaño´. Se me subió a mi camioneta F100 y se me puso al ladito. Encima esa camioneta tiene un asiento larguísimo y ella se me pegó y cuando me agarró un semáforo, yo la miré con un poco de vergüenza y ella me besó y ahí arrancó nuestra historia. Yo no tenía ni novia ni nada", aseguró.

Claudia Valenzuela, la madre de L-Gante.

Luego, recordó que pasaron un tiempo juntos en su casa, donde ella le reveló detalles de su vida personal: “Luego pasó a mi casa y estuvimos charlando. Me contó la historia del papá de sus hijos que vivía en el extranjero. Y luego me contó la historia de Miguel Ángel que estaba preso en ese momento. Coincide todo a lo que yo viví”, manifestó, mientras continuaba ofreciendo más datos sobre ese vínculo.

La razón por la que Mario reclama la prueba de ADN de paternidad

Mario aclaró que no busca generar controversia y que su único objetivo es conocer la verdad. En caso de confirmarse que es el padre biológico de L-Gante, su deseo es establecer un vínculo basado en el respeto.

“No quiero quilombo. Si es mi hijo, vamos a ser amigos, a jugar al fútbol o a la play. Quiero darle identidad a una persona. Una madre tiene que ser muy fría para no presentarle a su verdadero padre”, expresó con firmeza.

Además, se mostró abierto a colaborar con lo que sea necesario para esclarecer la situación: “Estoy dispuesto a colaborar en todo lo que sea necesario. Si todo coincide, será una coincidencia o una casualidad tremenda”, concluyó.