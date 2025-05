L-Gante habló sobre su estado de salud y se refirió a su futuro laboral: “Fui a hacerme un chequeo general…”

L-Gante es uno de los cantantes con más presencia mediática en la Argentina. Su relación con Wanda Nara ha conquistado los diferentes portales de noticias, pero las novedades sobre su estado de salud llamó la atención de todos sus fans.

El artista habló sobre su salud y llevó tranquilidad a sus seguidores sobre su futuro laboral:“Se decía que iba a ser uno de los últimos shows, pero no creo que sea así. Después voy a estar atendiendo mi salud”

L-gante en "Mujeres argentinas". (Foto: Captura de pantalla)

L-Gante detalló: “Me encontré con algo… Fui a hacerme un chequeo general y me encontraron insuficiencia cardíaca y renal”

El cantante contó su diagnóstico: “Una válvula del corazón tiene un problema, la sangre marcha, pero vuelve un poco para atrás. Estoy con una dieta de comida que la respeto, pero de vez en cuando hay un permitido”

El cantante se encuentra atravesando un momento difícil a nivel personal. Por este motivo se encuentra enfocado en su salud y su carrera profesional pasó a un segundo plano.

L-Gante habló en "Intrusos" de su reencuentro con Wanda. (Foto: web)

L-Gante en una entrevista televisiva explicó: “Después me han dado con todo en los medios. Así que, anteayer, me realicé un examen de orina y sangre que me dio toda la parte de sustancias negativo. Yo ya lo sabía, pero lo quería mostrar porque todos pensaban que era por eso”