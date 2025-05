Cuánto dinero ganará Wanda Nara por hacer su serie en Netflix: la cifra millonaria que cobrará por cada capítulo

Wanda Nara vuelve a ser noticia, y esta vez no por sus romances o sus looks, sino por un jugoso contrato con Netflix. La plataforma de streaming apostó por su historia de vida y le ofreció protagonizar una serie que mezclará documental con escenas dramatizadas.

A días de que la propia Wanda anunciara el proyecto en sus redes sociales, se conoció el dato que todos querían saber: cuánto cobrará por esta producción. Según reveló Marina Calabró en Lape Club Social, la cifra acordada por seis capítulos alcanza los 500.000 euros, con posibilidad de una segunda temporada que incluiría un incremento del 5%.

La producción fue gestionada a través de un empresario italiano que ofició como nexo entre la empresaria y la plataforma. Si bien todavía no hay fecha de estreno confirmada, ya hay mucha expectativa por lo que mostrará esta serie que, según adelantaron, mezclará material real con ficción.

La emoción de Wanda Nara al anunciar su propia serie en Netflix

Siempre en el centro de la escena, Wanda Nara no le escapa a la exposición. En medio de un conflicto judicial que podría afectar sus redes sociales, la conductora aprovechó para dar la primicia: “Firmé contrato para hacer algo que ustedes hace un montón quieren y me pedían: se viene Wanda Nara, La Serie”, anunció desde su cuenta oficial.

En esa misma publicación, la también cantante mostró su enojo por las medidas judiciales que podrían perjudicar su trabajo digital: “No sé si me van a cerrar o no las cuentas... sería algo súper injusto porque es una de mis principales fuentes de trabajo”, expresó.

La nueva serie se suma a una agenda cargada para Wanda en este 2025. Además de su participación en la segunda temporada de Love is Blind Argentina, también estará al frente de una nueva edición de MasterChef por Telefe.