Wanda Nara se cansó y reveló que la China Suárez tiene amenazado a Mauro Icardi: “Se cae el plan”

El WandaGate no da tregua y todos los días salen a la luz nuevos detalles del escandaloso divorcio que enfrentan Mauro Icardi y Wanda Nara por la división de bienes y la tenencia de sus dos hijas. A esto se suma, la nueva relación del futbolista con la China Suárez, quien fue la tercera en discordia en el matrimonio.

Mientas la pareja del momento disfruta de su viaje a Miami, en donde pasaron por la playa, anduvieron de compra en lugares de lujo y hasta el futbolista le hizo una romántica sorpresa a la actriz con pétalos y globos en la habitación, Wanda Nara habló en LAM sobre su exmarido y su novia.

Mauro Icardi y la China Suárez

Uno de los detalles de la historia es la sospecha de que la China y Mauro Icardi se comprometieron, ya que la actriz se mostró con un anillo Tiffany & Co que dio indicios de un posible casamiento en la polémica pareja.

El anillo de la China Suárez que levantó rumores de compromiso con Mauro Icardi

Wanda Nara apuntó contra Mauro y la China Suárez en medio de los rumores de compromiso

Por su parte, Wanda no quedó atrás y habló con LAM en un audio sobre su ex y su pareja. "Mauro, cuanto yo más reacciono, más se regocija y le encanta. Ama que yo me enloquezca, ama mi móvil en LAM, ama que yo le conteste”, expresó con euforia la mediática.

En ese sentido, la famosa reveló porque el futbolista no reacciona ante sus dichos públicos: “Él no contesta y está contenido simplemente porque ella lo tiene amenazado que donde habla, lo deja y se le cae el plan”.

“Si fuera por Mauro, a Mauro le encanta. Pero nunca va a decir nada, fijate que ni me sale a contradecir nunca y yo todo lo que digo es verdad”, aseguró Wanda Nara.

Asimismo, la famosa arremetió contra su ex: “Le encanta que yo hable y se desespera, el “tic tac” de Johnny Depp y todo eso...“.