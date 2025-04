La polémica decisión de Valentino López que beneficia a Wanda Nara: “A tu nombre”

Wanda Nara es de los nombres más escuchados en el rubro del entretenimiento argentino. Sus conducciones en programas como MasterChef y canciones pegajosas la han destacado como una de las artistas principales en el país.

"Soy de esas mujeres que sueñan, despiertan, proyectan, trabajan y creen en sus propios sueños más que nadie. De eso se trata: de creer, soñar, luchar y trabajar (...) Nunca dependas de nadie, tus alas son tuyas. Si alguien intenta cortártelas o decirte que no podés, volá más alto, donde veas más claras tus ideas", expresó la modelo a modo de reflexión.

La mediática se ha destacado por la manera en que administra sus finanzas y negocios. Es por ello que Valentino López, su hijo mayor, tomó una drástica decisión sobre su carrera que beneficiaría a la intérprete de “O Bicho Vai Pegar”.

La decisión de Valentino López respecto a sus finanzas

La modelo reveló los dichos de su primogénito en sus historias de Instagram. Ahí, se le esuchó decir al joven que buscaría poner todos sus bienes a nombre de su mamá. "¿Qué Valu? ¿Qué dijiste?“, le consultó Nara. ”Cuando sea grande voy a poner todo a tu nombre“, sentenció el adolescente.

Cuando Wanda Nara le preguntó las causas de su decisión, el joven afirmó "Por las dudas“. Esto dio pie a que la cantante, entre risas, se emocionara a más no poder. ”Te amo mi amor, que confíes en mí“, detalló la conductora de Bake Off Famosos.

La reacción del público a los dichos de Valentín López

Los fanáticos no dudaron en debatir sobre la decisión del joven de 16 años. Entre los dichos más comunes, se encontraron algunas burlas en relación con la separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi. "Lo que Valentino tiene miedo es que el día de mañana todo lo que herede de Mauro, se lo quiera robar su esposa (porque cree que todas son como su mamá)“, ”Hay que esperar que crezca a ver si sigue pensando", “Le está diciendo en realidad que si le toca una mujer como ella no le va a dar nada, o sea date cuenta que tu hijo no banca lo que haces”, destacaron varios fanáticos.