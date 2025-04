Disputa legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi: qué dicen las pericias psiquiátricas de la pareja

La separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue formando parte de los titulares argentinos. A casi un año de confirmar su distanciamiento, la pareja se ha hecho viral por sus constantes disputas públicas por sus hijas, Francesca e Isabella.

"Bastante complicado todo, pero en medio de todo esto trabajando (...) La verdad que me sentí muy mal. Me pone mal por el tiempo que gastó el Ministerio Público Titular (...) Me toca contener a mis hijas, están muy angustiadas“, aseveró la empresaria sobre la fallida revinculación de Mauro Icardi con sus hijas por la China Suárez.

La pareja no se pone de acuerdo en función de las visitas de sus hijas con cada padre. Esto dio pie a que se conocieran las pericias psiquiátricas de Wanda Nara y Mauro Icardi realizadas entre noviembre y diciembre de 2024.

Las pericias psiquiátricas de Wanda Nara y Mauro Icardi

Las evaluaciones fueron presentadas por Yanina Latorre en “Sálvense Quién Pueda”. Allí, reveló las primeras impresiones sobre la intérprete de Bad Bitch. “Respecto a la relación de pareja, señala que la misma refleja una crisis desde hace 3 años (2021). Manifiesta que durante ese lapso intentó separarse y no pudo. Existiría una negativa por parte de Mauro Icardi y lo habría amenazado con perjudicarla si la abandonaba. Manifiesta que su expareja le habría retenido su documentación y la de las niñas para evitar que se fueran del país”, relató la periodista sobre los primeros estudios a Wanda Nara.

Respecto a Mauro Icardi, aseguraron que no tendría un vínculo cercano con sus dos hermanos y que, para ese entonces, desconocía a la China Suárez como su pareja. “Refiere no encontrarse en pareja”, expresó la periodista.

La actitud de Wanda Nara y Mauro Icardi respecto al cuidado de sus hijas

Finalmente, las evaluaciones plantearon que la familia estuvo expuesta a una alta exposición mediática. A raíz de esto, la expareja presenta una dificultad para conseguir acuerdos de coparentalidad. “Desde la reciente separación, no se han puesto de acuerdo sobre las responsabilidades parentales (...) Los niños, principalmente Francesca e Isabella, se ven afectados por la misma (...) Se desprende que ninguno de los adultos ha resguardado ni priorizado a sus hijos”, cerró Yanina.