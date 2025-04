La sorpresiva reacción de Wanda Nara a los rumores de embarazo de la China Suárez y Mauro Icardi: “La manera más segura”

Wanda Nara es una de las personalidades más buscada de los medios de comunicación por todo lo que pasa con su vida personal. La famosa vive un escandaloso divorcio y pelea mediática con Mauro Icardi con quien estuvo más de 10 años y tiene dos hijas: Francesca e Isabella. A esto se suma la relación del futbolista con la China Suárez.

Desde que Icardi y la actriz confirmaron su relación a principios de año, cada publicación de ellos se vuelve viral. La pareja muestra seguido como son los momentos que pasan juntos y los de la familia ensamblada.

Recientemente, el futbolista logró revincularse con sus hijas después de más de dos meses de no verlas. A esto, se suman las indirectas que se dejan entre los protagonistas en redes sociales tanto Wanda Nara y su pareja L-Gante como Icardi y la China Suárez.

Wanda Nara y Mauro Icardi cuando eran pareja

Hace unos días, surgió el rumor de que la actriz estaría esperando su primer hijo junto al futbolista. Si bien no confirmaron ni dejaron indicios, los rumores comenzaron después de que en LAM darán detalles de la pareja que espera su primer hijo junto, pero que como no cumplieron los tres meses no dijeron el nombre.

Rápidamente, el público señaló como a la escandalosa pareja los protagonistas de la noticia. Ahora Wanda Nara reveló lo que piensa respecto a un posible hermanito para sus hijas.

La China y Mauro posaron juntos.

La llamativa reacción de Wanda Nara sobre el posible embarazo de la China Suárez de Mauro Icardi

En diálogo con Intrusos, la famosa respondió acompañada de L-Gante: “No tengo ni idea, no sé nada”.

Luego aseguró que no conoce el tema, y expresó contundente: "Me estoy ocupando de mis hijas y la revinculación”.

“Yo dije siempre que voy a colaborar en todo lo que se pueda y quiero que esa revinculación sea de la manera más segura y que se haga”, comentó Wanda Nara sobre la revinculación que sucedió en la tarde.