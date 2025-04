¿Chau L-Gante? Agustín Bernasconi reveló la verdad sobre su romance con Wanda Nara.

Días después de que se confirmara la separación entre Wanda Nara y L-gante, comenzaron a circular rumores sobre un posible nuevo romance de la modelo y empresaria. Esta vez, el elegido sería el cantante y exintegrante del dúo musical MYA, Agustín Bernasconi.

Agustín Bernasconi.

Las especulaciones crecieron rápidamente en los medios, con paparazzis y seguidores atentos a cualquier señal que pudiera confirmar la relación. Si bien ninguno de los involucrados ha confirmado oficialmente el vínculo, la cercanía entre ellos en diversos eventos y las interacciones en redes sociales han alimentado aún más las conjeturas.

De acuerdo con la información difundida por el periodista Ángel de Brito, Wanda Nara habría tenido un encuentro íntimo con el famoso cantante, lo que habría revelado detalles de sus nuevos pasos en el ámbito amoroso.

Agustín Bernasconi habló sobre su vínculo con Wanda Nara

“Wanda Nara está morfándose a Agustín Bernasconi, el ex de Agus Agazzani. Ya tiene varias noches, está bastante cocidito”, comentó Ángel de Brito en América TV, anunciando así este sorpresivo y apasionado romance.

Más tarde, en el streaming de Bondi, el conductor aprovechó la oportunidad para ofrecer más detalles sobre los rumores que circulan en torno a la relación entre Wanda y Agustín. Durante el vivo, presentó una entrevista reciente con el cantante, quien confirmó conocer a Wanda, pero se mostró reservado, evitando profundizar demasiado en su vínculo.

El artista fue abordado por un cronista frente a la puerta de una radio en Palermo, quien le preguntó: “Tu nombre surgió como un posible romance con Wanda Nara…”. Ante esto, Agustín respondió de inmediato: “Vine acá para hablar de mi música, yo los respeto muchísimo a Ángel y todo su equipo y siempre hay muy buena onda, pero no voy a hablar de eso”. Con esta respuesta, evitó dar detalles sobre los rumores, enfocándose en su carrera musical.

“¿Pero la conoces?”, insistió el movilero. Ante esta nueva pregunta, Agustín Bernasconi no pudo evitar admitir su relación íntima con Wanda Nara: “Sí, la conozco”. Sin embargo, cuando el periodista continuó presionando, mencionando el rumor de un posible romance pasajero en verano, el cantante cerró la conversación con una frase tajante: “Les mando un abrazo muy grande, perdón, pero no me gusta”. De esta forma, Agustín evitó dar más detalles sobre su relación con la modelo.