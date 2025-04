L-Gante habló sobre una posible reconciliación entre Wanda Nara y Mauro Icardi: “Yo creo que...”

La relación entre Wanda Nara y L-Gante no deja de suma capítulos. Tras algunos años de fogosos encuentros, la pareja había decidido darse una oportunidad tras la separación de la modelo con Mauro Icardi. Sin embargo, esto no habría prosperado.

Luego de lanzar una canción juntos y viajar por el mundo, L-Gante confirmó su separación con Wanda Nara durante las Pascuas, lo que dio pie a que los medios buscaran su testimonio. "Gente, paso a comentarles que mi relación de pareja con Wanda Nara terminó”, reveló el cantante de RKT.

Las primeras palabras de L-Gante tras su separación: ¿Wanda Nara regresará con Mauro Icardi?

El intérprete de “Bar” habló sobre su separación ante las cámaras en las últimas horas, cuando hizo varias notas a diversos programas como “Desayuno Americano” (América TV). “La decisión fue de los dos y estoy totalmente de acuerdo, espero que ella también (...) Está la chance (de regresar) si uno quiere, pero por el momento estamos bien los dos”, expresó el artista de 25 años.

Respecto a si Wanda Nara podría regresar con Mauro Icardi, L-Gante fue tajante: “Yo creo que sí (respecto a la reconciliación de los mediáticos), siempre queda un poco de amor".

L-Gante y sus problemas de salud

Finalmente, el cantante fue invitado al programa de “Mujeres Argentinas” y habló sobre sus problemas de salud, que incluía una posible afección cardiaca y gastrointestinal. "Estoy bien. Estoy enfocado, tranquilo. Estoy atendiéndome lo que me diagnosticaron los médicos. Todo es para tratar (...) Obvio que son temas delicados, pero gracias a Dios son temas que se pueden tratar. Hay cosas peores. Son problemas cardíacos, gastrointestinales y renales”, aseveró el artista.

“Fui al médico a hacerme un chequeo general y nos llevamos una sorpresa. Hay que atender algo especial y tuve una charla más seria con los médicos (...) Tengo que disminuir todo lo que me estrese. Tengo que bajar el ritmo. Le voy a dar más atención a mi salud. Yo cumplo misiones todos los días, pero sé que mañana voy a estar lleno de ocupaciones. No freno nunca… Soy súper activo y no somos un robot. El cuerpo pasa factura", explicó.