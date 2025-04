El papá de Wanda Nara reveló la verdad sobre la relación de Mauro Icardi y sus hijas: “Muy mala”

En medio del escándalo judicial que enfrenta a Wanda Nara y Mauro Icardi, Andrés Nara se metió de lleno en la polémica con declaraciones que reavivaron la interna familiar. El padre de Wanda y Zaira visitó el estudio de El Diario de Mariana (América TV) y fue tajante al hablar del futbolista: “Yo tengo una muy mala relación. Bueno, no hay relación, no es ni mala ni buena”, disparó sin rodeos.

El conflicto entre la empresaria y el jugador del Galatasaray parece no tener fin. Mientras la Justicia decide sobre el régimen de visitas de sus hijas, los cruces mediáticos no paran. En este contexto, el testimonio de Andrés generó revuelo al señalar que las nenas no tendrían un vínculo fluido con su padre.

El futbolista podrá volver a ver a Isabella y Francesca por disposición de la Justicia.

La razón que provocó el alejamiento de Mauro Icardi y las hijas que tuvo con Wanda Nara

“La actual pareja del padre fue la que realmente hizo la desvinculación de la familia”, aseguró en referencia a la China Suárez, con quien Icardi estuvo involucrado en el famoso Wandagate de 2021.

Wanda Nara se encuentra instalada en Argentina, dedicada a su carrera televisiva, mientras Icardi está en plena recuperación de una lesión para reincorporarse nuevamente a su equipo en Turquía. Tienen dos hijas en común, Francesca e Isabella, y una larga historia de idas y vueltas marcada por infidelidades, cruces públicos y reproches.

Mauro Icardi con Francesca e Isabella. (Instagram Mauro Icardi)

Andrés, alejado durante años de sus hijas, se mostró ahora más cercano y decidido a hablar. “Tanto Wanda, como la abuela, como Zaira y el conjunto familiar tratan de minimizar eso. Dicen ‘No, no es tan así‘, pero te lo aseguro. Es así tal cual”, sostuvo sobre el malestar que generó la ex del jugador.

Aseguran que Mauro Icardi no permitiría que Wanda Nara vea a sus hijas.

El vínculo entre Icardi y sus hijas, según las declaraciones, estaría prácticamente roto. Aunque desde el entorno de Wanda intentan no exponer del todo la situación, el padre de la mediática fue categórico: la relación no existe.